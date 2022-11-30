江澤民逝世｜愛音樂訪港唱意大利民歌　通多國語言要求全家講英文

前中共總書記、國家主席江澤民逝世，享年96歲。喜怒形於色，富有個人魅力的江澤民除了在公開場合常有驚人之舉外，其實是一個多才多藝的人。不只對音樂的熱愛貫穿一生，他也時常不吝在公開場合表演樂器、大展歌喉。



2002年江澤民來港參加禮賓府宴會，席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。此外，1997年江澤民訪問美國出席夏威夷州長的宴會時，主動提出用夏威夷吉他彈奏民歌《Aloha’Oe》，並邀請州長夫人演唱，也為人津津樂道。江澤民懂音樂會書法，會多種音樂加上對科學也有研究，搭配他喜怒形於色的個性，使他有許多講不完的趣聞軼事。



江澤民在公眾場合經常有一些驚人之舉。除了在中南海怒斥記者那一幕之外，還有1996年出訪西班牙時，他被拍攝到當著卡洛斯國王的面梳頭，令輿論嘩然。2000年訪問以色列時，江澤民還特地去到死海游泳。在保鏢的陪同下，江在死海漂浮了大約一刻鐘，江的夫人王冶平坐在岸上觀看江游泳。這一過程並沒有避開媒體，由於江澤民體型大腹便便，因此他浮在死海上的模樣也並不雅觀，這一切都被鏡頭記錄了下來。

江澤民2000年訪問以色列期間，在死海游泳，成為蛤絲最喜歡的一副圖片。（路透社）

雖然江澤民表現得喜怒形於色，言行有時也頗為費解，但其實他也是一個個性十足，內心文藝的人。江澤民十分有表演欲，他熱愛音樂，最為人所知的故事就是他訪問美國出席夏威夷州長的宴會時，主動提出用夏威夷吉他彈奏民歌《Aloha’Oe》，並邀請州長夫人演唱。

此外，他還會拉二胡，根據《他改變了中國：江澤民傳》內的記載，「幾十年後，當一位著名的二胡演奏家因腦力不濟而無法演奏時，坐在聽眾席上的江主席突然起立走上舞台，他要過了二胡，在一把椅子上坐定，拉了一首大家耳熟能詳的曲目」。有指，這位二胡演奏家是閔慧芬，而那首耳熟能詳的額曲目則是二胡名曲《良宵》。江亦曾在公眾場合演奏鋼琴和笛子。而江澤民也十分喜愛唱歌，在公眾場合亦經常一展歌喉，2002年江澤民來港參加禮賓府宴會，席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。

江澤民到柬埔寨進行國事訪問時彈奏該國傳統樂器。（路透社）

江澤民通多國語言、鍾愛英文

江澤民講得最好的外語應當是英語，這也是他最鍾愛的外語，他甚至要求自己的家人無論長幼都必須說英文。他曾在母校交大當著示威學生的面背誦《葛底斯堡演講》全文，用英文接受美國記者華萊士長達4小時的專訪。97年出訪美國時他曾分享過自己學習英語的心得，「I think I speak very poor English, but anyway I’m dare to say, this is very important.」（我認為我的英語說得不好，但我敢於開口說英語。這一點是非常重要的。）

《他改變了中國：江澤民傳》中多次提到，江極富語言天賦。《江選研討會》分析得出結論，江至少精通英語、俄語、羅馬尼亞語，並通曉西班牙語、日語、法語、德語，甚至小語種烏爾都語。其中，根據傳記記載，江的英語、日語、俄語、羅馬尼亞語、德語都經過系統的學習，這與江澤民早年的經歷有關，他曾稱自己大學就讀的上海交大工學院電機系，「教學全用英語」，而工作後他又多次被派往國外學習工作。

1999年到訪法國時與當時的總統夫人Bernadette Chirac共舞華爾茲。（路透社）

喜愛科學和詩歌 兩句詩網絡爆紅

據了解，江澤民幼時入讀當地有名的瓊花觀小學，培養起對傳統文藝的熱愛，也學習各種樂器和書法。江澤民對音樂的熱愛貫穿一生，除對音樂的喜愛外，他的文學造詣也不錯，其中林則徐於西安城告別家人，啟程去戍守邊疆時創作《赴戍登程口占示家人》的七言律詩，其中兩句「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」更是被他多次引用，成為提起江澤民時都會想到的詩句。



江澤民曾提到，自己當初接任中共總書記時，「鄧小平同志跟我講話，說『中央都決定啦，你來當總書記』，我說另請高明吧。我實在……我也不是謙虛，我一個上海市委書記怎麼到北京來了呢？但是呢，小平同志講『大家已經研究決定了』，所以後來我就念了兩首（句）詩，叫『苟利國家生死以，豈因禍福避趨之』。」

此後，江澤民多次引用這兩句詩，也成為網民「膜蛤文化」中的金句。另外江澤民書法造詣亦頗高。不過江澤民並非只是「文人」，他曾出版《論科學技術》一書，當中表達對科學技術問題的重視，強調科技進步創新的重要，並提到國家要重視科學教育，展現其文理兼具的一面。