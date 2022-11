江澤民逝世｜愛音樂訪港唱意大利民歌　通多國語言要求全家講英文

前中共總書記、國家主席江澤民逝世,享年96歲。喜怒形於色,富有個人魅力的江澤民除了在公開場合常有驚人之舉外,其實是一個多才多藝的人。不只對音樂的熱愛貫穿一生,他也時常不吝在公開場合表演樂器、大展歌喉。



2002年江澤民來港參加禮賓府宴會,席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。此外,1997年江澤民訪問美國出席夏威夷州長的宴會時,主動提出用夏威夷吉他彈奏民歌《Aloha’Oe》,並邀請州長夫人演唱,也為人津津樂道。江澤民懂音樂會書法,會多種音樂加上對科學也有研究,搭配他喜怒形於色的個性,使他有許多講不完的趣聞軼事。



江澤民在公眾場合經常有一些驚人之舉。除了在中南海怒斥記者那一幕之外,還有1996年出訪西班牙時,他被拍攝到當著卡洛斯國王的面梳頭,令輿論嘩然。2000年訪問以色列時,江澤民還特地去到死海游泳。在保鏢的陪同下,江在死海漂浮了大約一刻鐘,江的夫人王冶平坐在岸上觀看江游泳。這一過程並沒有避開媒體,由於江澤民體型大腹便便,因此他浮在死海上的模樣也並不雅觀,這一切都被鏡頭記錄了下來。

江澤民2000年訪問以色列期間,在死海游泳,成為蛤絲最喜歡的一副圖片。(路透社)

雖然江澤民表現得喜怒形於色,言行有時也頗為費解,但其實他也是一個個性十足,內心文藝的人。江澤民十分有表演欲,他熱愛音樂,最為人所知的故事就是他訪問美國出席夏威夷州長的宴會時,主動提出用夏威夷吉他彈奏民歌《Aloha’Oe》,並邀請州長夫人演唱。

此外,他還會拉二胡,根據《他改變了中國:江澤民傳》內的記載,「幾十年後,當一位著名的二胡演奏家因腦力不濟而無法演奏時,坐在聽眾席上的江主席突然起立走上舞台,他要過了二胡,在一把椅子上坐定,拉了一首大家耳熟能詳的曲目」。有指,這位二胡演奏家是閔慧芬,而那首耳熟能詳的額曲目則是二胡名曲《良宵》。江亦曾在公眾場合演奏鋼琴和笛子。而江澤民也十分喜愛唱歌,在公眾場合亦經常一展歌喉,2002年江澤民來港參加禮賓府宴會,席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。

江澤民到柬埔寨進行國事訪問時彈奏該國傳統樂器。(路透社)

江澤民通多國語言、鍾愛英文

江澤民講得最好的外語應當是英語,這也是他最鍾愛的外語,他甚至要求自己的家人無論長幼都必須說英文。他曾在母校交大當著示威學生的面背誦《葛底斯堡演講》全文,用英文接受美國記者華萊士長達4小時的專訪。97年出訪美國時他曾分享過自己學習英語的心得,「I think I speak very poor English, but anyway I’m dare to say, this is very important.」(我認為我的英語說得不好,但我敢於開口說英語。這一點是非常重要的。)

《他改變了中國:江澤民傳》中多次提到,江極富語言天賦。《江選研討會》分析得出結論,江至少精通英語、俄語、羅馬尼亞語,並通曉西班牙語、日語、法語、德語,甚至小語種烏爾都語。其中,根據傳記記載,江的英語、日語、俄語、羅馬尼亞語、德語都經過系統的學習,這與江澤民早年的經歷有關,他曾稱自己大學就讀的上海交大工學院電機系,「教學全用英語」,而工作後他又多次被派往國外學習工作。

1999年到訪法國時與當時的總統夫人Bernadette Chirac共舞華爾茲。(路透社)

喜愛科學和詩歌 兩句詩網絡爆紅

據了解,江澤民幼時入讀當地有名的瓊花觀小學,培養起對傳統文藝的熱愛,也學習各種樂器和書法。江澤民對音樂的熱愛貫穿一生,除對音樂的喜愛外,他的文學造詣也不錯,其中林則徐於西安城告別家人,啟程去戍守邊疆時創作《赴戍登程口占示家人》的七言律詩,其中兩句「苟利國家生死以,豈因禍福避趨之」更是被他多次引用,成為提起江澤民時都會想到的詩句。



江澤民曾提到,自己當初接任中共總書記時,「鄧小平同志跟我講話,說『中央都決定啦,你來當總書記』,我說另請高明吧。我實在……我也不是謙虛,我一個上海市委書記怎麼到北京來了呢?但是呢,小平同志講『大家已經研究決定了』,所以後來我就念了兩首(句)詩,叫『苟利國家生死以,豈因禍福避趨之』。」

此後,江澤民多次引用這兩句詩,也成為網民「膜蛤文化」中的金句。另外江澤民書法造詣亦頗高。不過江澤民並非只是「文人」,他曾出版《論科學技術》一書,當中表達對科學技術問題的重視,強調科技進步創新的重要,並提到國家要重視科學教育,展現其文理兼具的一面。