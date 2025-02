校長筆記｜榮神益人——秉持公義 懸壺濟世 以真理培育堅毅的追夢者

文:馬鞍山崇真中學嚴基柱校長

馬鞍山崇真中學一直以基督精神為辦學宗旨,透過德、智、體、群、美、靈六方面的教育,發揮學生獨特的恩賜,實現色彩絢麗的夢想,最終榮神益人,對社會作出貢獻。我校的兩名畢業生——丘爾婷準醫生及陳家歡律師的故事正體現了師生一同築夢,堅毅追夢的精神。



能夠與一班充滿活力、熱情的學生在學生活動中心談天說地,了解他們的需要,關心他們,實在是感恩的事情。(作者提供)

陳家歡律師於大學畢業後,繼續修讀法律博士課程並取得香港法學專業證書。他憶述在母校的七年裡,老師們熱心支持學生探索未來。他說﹕「老師們對我追求成為律師的夢想給予了極大的鼓勵。尤其是任教歷史科的劉老師,他經常啟發我們思考興趣、夢想,最終激發了我追求成為律師的熱情。記得有一次,我因為敷衍交了一份作業,劉老師批改後在最後一頁寫下了一句﹕『你希望這樣草率對待你的人生嗎?』這一句如當頭棒喝,讓我明白作為律師必須認真處事,不僅要對自己負責,更是對他人應承擔的責任。目前我積極在不同地區提供免費法律諮詢,希望為需要幫助的人貢獻一份力量。」最後,他堅信﹕The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

除了老師對學生在築夢有深刻的影響,學校舉辦的活動亦讓他們築起色彩絢麗的夢想。爾婷在校時曾擔任英語戲劇組的導演和演員,並以提升英語話劇質素為目標。她向我們分享﹕「感謝當年校方的支持,讓我執導和表演“The Greatest Showman”,此活動不但提升了我的抗壓能力,還培養了我的領導能力和責任感。另外,女童軍的身份使我格外著重自律性,讓海外升學的我嚴以律己,實現夢想。我的座右銘是Believe in yourself for you can soar high in the sky,此句話一直推動我堅持下去。」

鉛筆可以寫出無限可能,同學只要敢於實現夢想,同樣有無限的成就。(作者提供)

Dare to Dream

Dream Big, Act Now

每年學年伊始,我都會送給全校師生一枝樸實的鉛筆,寄語我的盼望。鉛筆之所以能寫字、繪畫是因為它被刨過、削過,沒有磨練、砥礪,鉛筆又怎能被使用呢?上帝創造每個獨特而可愛的人都有其被使用的價值﹗而我的夢想是甚麼呢?就是建立讓學生追夢的學校。雖身為校長,但我仍在熱愛教學。尤記得我踏入教室,打開課本教學之前,看到一個眼睛靈動、活潑可愛的中一新生,我不禁問他們有甚麼興趣,有同學說喜歡劍擊,我就想學校有沒有空間讓學生追夢呢?

學生的需要,是我每天工作首要思量的。「嚴校長,我們的自修室座位不足……」「嚴校長,我們想跟老師討論公開試題目……」「嚴校長,我想有Hea的空間……」我每年都逐一面見中六學生,有時他們向我表達不同的期望,有時面帶憂慮告訴我他們的困難。聽罷,我就切切實實始思量有甚麼可以幫助他們呢?這一下就啟發了我去全面思考學校的空間運用,最終,一個設備先進的討論室、自修室、整整一層的學生活動中心就出現。這些建設在一般學校並不常見,興建的過程中更遇到不少困難,我何嘗不是Dare to Dream Dream Big, Act Now?所以,我經常跟中六的同學說﹕「You are not alone﹗」

馬鞍山崇真中學嚴基柱校長。(作者提供)

作者簡介:

馬鞍山崇真中學嚴基柱校長



中學校長、文學士、教育文憑、文學碩士、教育碩士,曾獲品德教育傑出教學獎,是香港首位兩度帶領中學生到北韓考察的教師;曾擔任多間出版社的作者。教育路上,以創新思維,開放的態度構想學校未來教育的藍圖,堅持培養學生的基督教價值素養,以提升學生6C共通能力,培育香港卓越人才為目標。