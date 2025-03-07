校長筆記｜讓家長成為我們良好的合作夥伴

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長

哪裡有愛，哪裡就有家!

讓家長成為我們良好的合作夥伴



家長盆菜宴，大家一同感受家的溫暖。（作者提供）

一個溫暖的提議，拉近彼此的心

有一天，家教會主席帶著滿臉的期待問我：「校長，我們可否舉辦家長盆菜宴？趁著新年聯繫一下家長，促進親子關係呢！」這個提議讓我感到欣喜，也深刻體會到家長與學校合作的熱忱。於是，我們立刻開始籌備。

在家教會和老師們的齊心協力下，從報名、安排食物、燈光佈置到活動流程的設計，一切都有條不紊地進行著。昨晚，我校首屆家長盆菜宴在歡樂與溫馨中舉行，場面溫暖動人。

一個難忘的夜晚，凝聚彼此的關係

當天晚上，學生牽著爸爸媽媽的手來到學校，興奮地帶著他們參觀學校的每一個角落。家長們一邊聽孩子的介紹，一邊露出欣慰與自豪的笑容，似乎透過孩子的眼睛重新認識了這片地方。

活動場地設置了親子拍照區，家長與孩子留下了一張張珍貴的合影。我們還設置了手工藝攤位，家長與孩子一起製作扇子，從指尖的協作到交流的笑聲，讓彼此的距離更加貼近。有些班級的家長和學生包了一整圍桌，原本素未相識的家長們，卻在這個夜晚有說有笑，分享著彼此的家庭故事，彷彿早已成為朋友。

晚會的表演也讓人倍感溫暖。一位學生站上舞台，勇敢地為大家獻唱。台下，家長們紛紛亮起手機的燈光，為孩子加油打氣，那一刻，愛與支持充滿了整個校園。當有人提到當晚的「七星連珠」天文奇景時，所有人抬起頭，一同仰望星空，尋找那片久違的寧靜與美好。最後的抽獎環節更是笑聲不斷，這個夜晚，家長、學生和老師的心緊密地連結在一起，一同享受這個家的美好。

家校合作，培育正向孩子

家長一直是學校的重要夥伴，學生的成長離不開家庭和學校的共同努力。我們相信，正向的家長才能培育出正向的孩子。因此，學校十分重視家長工作，經常舉辦講座、親子工作坊、旅行和身心靈成長活動，讓家長彼此結連，同時深入了解孩子的學習與生活。

每當學校舉行大型活動，我們都會邀請家長參與其中。從派發食物、禮物到與學生傾談，家長的身影無處不在。例如，在中六打氣日，家長們精心為學生準備禮品包，並拍攝鼓勵短片，讓學生感受到來自家庭的無條件支持。每年的親子旅行更是我們與家長建立深厚聯繫的機會。一路上，大家邊走邊聊，分享孩子的學習情況與生活點滴，這樣的交流讓我們彼此更像家人。有時，我們也會舉辦一些減壓工作坊，讓家長放下重擔，重拾自己的興趣，在照顧孩子之餘學習多照顧自己。

家長減壓工作坊，讓大家彼此交流教養心得，一起同行。（作者提供）

一段難忘的探訪，彼此支持同行

有一次，我收到消息，一位學生因病住院，情況令人擔憂。我立時放下手頭的工作，第一時間趕往醫院探望。當我走進病房，看到學生躺在病床上，面色憔悴的一刻，我的眼淚不禁湧了出來。我心痛著這個孩子，也感受到家長的擔憂。在病房裡，我靜靜地聆聽家長的傾訴，感受他們內心的擔憂與壓力。我知道，很多時候我無法解決他們的問題，甚至無法真正理解他們的痛苦，但我希望我的陪伴能給予他們一些安慰。臨走前，我握著家長的手，輕聲說：「我們一起面對吧! 記得要好好保重，照顧自己。」

每一次這樣的同行，雖然微小，卻讓我更加深刻地體會到教育的意義。即使只是短暫的關懷，也能讓家長在困難中感覺不再孤單，找到繼續前行的力量。

家長的一句話，讓我感動不已

有一天，一位家長對我說：「校長，我很開心能夠讓孩子進入甲寅，因為這裡就像一個大家庭。我們家長有很多參與學校活動的機會，也能更了解孩子的學習情況和挑戰，更重要的是，還認識了很多有心的家長。我們在教養的路上互相支持，甚至成為了朋友，這種感覺真的很難得。校長，我知道你也很累，你也要多休息，別捱壞身體呢!」 聽到這些話，我的心充滿感動，就是彼此的關心，讓學校像一個大家庭，彼此滋潤著心靈。

理解與支持，讓家長找到力量

當然，有時家長也會面對生活的困難或家庭的挑戰。有些家長向我傾訴他們的煩惱時，我總會抽空聆聽。有家長曾說：「有時候，知道有人願意聽我說話，就已經讓我覺得有力量，能繼續面對生活的挑戰。」

這種「被明白」的感覺，或許正是家校合作中最寶貴的一環。我們不僅是孩子的支持者，也是家長的同行者，陪伴他們走過教養與成長的路。

攜手同行，共建美好

家長是我們最重要的合作夥伴，而學校則是孩子成長的第二個家。透過每一次活動、每一次交流，我們都在為孩子的未來鋪設一條充滿愛與希望的道路。

讓我們繼續攜手，互相信任，共同努力，讓孩子、家長與學校像家人一樣，彼此支持，彼此溫暖，共同建構一個充滿關懷與活力的校園，與年青人一同健康成長。

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

