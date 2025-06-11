校長灼見｜家長應否另外為子女準備暑假補充練習？

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

暑假是孩子一年中難得的休息時間，許多家長都會思考如何讓子女在暑假期間充分利用時間，避免學習進度下降或養成懶散習慣。作為一位小學校長，我理解家長的憂慮，也欣賞他們對孩子教育的用心。然而，是否需要額外準備暑假補充練習，應取決於孩子的個別需要、學習興趣以及暑假學習的平衡。



一、暑假補充練習的必要性

許多家長擔心孩子在漫長的假期內會忘記學過的知識，因此希望透過額外的練習來保持學業進度。然而，研究顯示，孩子的學習並非只依賴單純的題目練習，而是需要多元化的方式來深化理解。如果子女在特定科目上有需要加強，例如中文寫作、數學運算或英語語法，適量的補充練習或許有助於鞏固知識，但家長亦需留意，練習的數量與方式要適當，以免影響孩子對學習的興趣。

親子獨木舟活動。（校長提供）

二、暑假應是多元發展的黃金時間

學校教育雖然提供了基本的知識學習，但孩子的全面成長還包括創意思維、社交技巧、解決問題的能力以及身心健康。暑假是一個培養孩子多元能力的好機會，家長不應只關注學科成績，而忽略了其他重要的發展。讓子女參與課外活動，如閱讀、藝術創作、體育運動或義工服務，都能提升孩子的綜合能力，讓他們在快樂中學習與成長。

三、培養自主學習能力

在香港的教育體制下，學生容易習慣被動接收知識，但暑假是一個培養自主學習能力的好機會。如果孩子對某些學科感興趣，家長可以鼓勵他們主動探索，例如參與網上課程、閱讀相關書籍或進行小型研究計劃。這樣不僅能提升孩子的求知欲，也能讓他們學會如何自主安排學習，為未來的學業與生活建立良好習慣。

四、親子關係與暑假時間的運用

暑假也是親子關係發展的絕佳機會。學校的日常課程讓孩子與家長相處時間有限，而暑假則提供了一個增進親子關係的時機。家長可以透過旅行、共同參與興趣活動、探討未來規劃等方式，加深與子女的聯繫，讓孩子在家庭環境中獲得更多啟發與支持。

五、適量安排，避免壓力

如果家長決定為子女準備暑假補充練習，應避免過量，以免孩子在暑假期間感到壓力。過度填滿孩子的時間可能會讓他們失去對學習的熱情，甚至影響心理健康。家長可以與孩子一起制定學習計劃，例如每週安排適量的學習時間，並確保他們有足夠的時間來休息與探索其他興趣。

六、好好利用暑假調整子女步伐，保持子女的精神健康

暑假補充練習應以孩子的需要及精神健康為基礎，而非單純以成績為考量。家長應該平衡學業與其他重要的發展，鼓勵孩子自主學習，同時也提供足夠的休息與探索機會。讓子女在暑假中學會規劃時間、培養興趣、建立親子關係，將會使他們在未來的學習旅程中受益匪淺。教育不只是考試與成績，更是孩子成長與探索世界的過程。希望家長能夠為孩子提供一個充滿啟發、樂趣與成長的暑假！

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為西香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、西貢區公益少年團執合委員會主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

