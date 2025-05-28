校長灼見｜體育科的全面發展與國際視野

文：秀茂坪天主教小學葉春燕校長

近年來，香港教育界積極推動「全人教育」，而體育科作為五育中的重要一環，其價值遠超於單純的體能鍛煉。隨著國際間對體育教育的重視日益提升，我們更應思考：如何讓體育科在本地小學教育中實現全面發展，並培養學生的國際視野？



傳統觀念中，體育課常被視為「副科」，但實際上，它對學生的身心發展至關重要。從生理層面看，規律的運動能增強學生的免疫力、促進骨骼發育；從心理層面而言，團隊運動能培養紀律性、抗壓力和合作精神。本校體育科以全面提升學生的體育素養為目標，致力於培養學生的國際視野和多元文化理解能力。我們深信體育教育的價值不僅在於鍛煉體魄，更在於塑造人格、擴展視野和促進跨文化交流。



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國際交流：體育與文化的交匯

在全球化的時代，跨文化體驗是培養學生國際視野的重要途徑。今年4月，本校組織了10名學生參加韓國體育交流團，為他們提供走出課堂、走向世界的寶貴機會。在這次交流中，學生們不僅觀賞了南韓甲級職業足球聯賽（FC首爾對壘大田韓亞），更親身感受了韓國足球文化的魅力，體會球迷對球隊的熱情支持以及賽事現場的熱烈氛圍。

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此外，學生們還拜訪了首爾南九老初等小學，與當地師生一同參與體育活動交流，深入了解韓國的舞蹈文化及其背後的價值觀和精神。這次交流活動不僅讓學生增強了對不同文化的理解，更啟發他們從多元角度思考體育的意義。我們期望學生能將此次經驗內化為成長的動力，成為未來能夠看得更遠、走得更廣的世界公民。

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多元運動：發掘潛能與培養興趣

本校致力於為學生提供多元化的運動選擇，鼓勵他們探索不同類型的運動，發掘自身的潛能和興趣。我們除提供常見的田徑、籃球、足球等活動外，還引入了棍網球、欖球及地板冰壺等較少接觸的運動項目。本學年更增設了滾軸溜冰、三人籃球及運動攀登等新興運動，為學生創造接觸新興體育領域的機會。

透過這樣的多元發展，我們希望學生能在探索過程中培養運動興趣，學習不同的運動技巧，最終建立起正面且積極的生活態度。體育不僅是一項技能的學習，更是一種生活方式的養成，幫助學生在身心健康和人格塑造上獲得全面提升。

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科技融入：提升運動體驗與訓練效率

為了緊貼時代發展，本校積極將科技融入體育教學中，以提升學生的體能表現，並鼓勵他們建立恆常運動的習慣。傳統的體適能訓練容易讓學生感到單調乏味，因此我們引入了科技元素V360，為體育課注入更多趣味性和互動性。

V360技術能有效輔助學生在運球、仰臥起坐、深蹲等動作訓練中，通過數據化的方式追蹤訓練成效。配合The Progress Tracker，學生可以清晰地掌握自己的運動進度，並獲得即時回饋。這些數據不僅有助於學生了解自身體能狀況，更能幫助他們制定科學的訓練計劃，提升運動表現，從而在趣味與效率中找到平衡。

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結語：體育教育的全人發展

本校體育科的發展，始終以學生為本，著眼於全人教育的實現。我們希望藉由國際交流、多元運動選擇及科技融入，為學生創造更多元、更豐富的學習環境。體育不僅是課堂上的鍛煉，更是一個連結世界、拓展視野的橋樑。我們期望每位學生都能在體育中找到熱情與啟發，並將這份動力化為持續成長的力量，邁向更廣闊的未來。

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秀茂坪天主教小學葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為秀茂坪天主教小學校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，中國香港學界體育聯會小學體育理事會委員，中國香港學界體育聯會九龍東區小學分會副主席，香港天主教教區學校聯會小學組執行委員會委員，觀塘區學校聯會活動組委員，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

