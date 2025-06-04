校長灼見｜如何準備子女的暑假？

文﹕天主教領島學校李安迪校長

經歷了一年辛勞的學習，暑假正好是孩子放鬆休息的一個重要時段。孩子們可以怎樣善用這個漫長的暑假，既能得到充分的休息，又能讓自己全方位可以得到發展？暑假不僅是放鬆和玩樂的好機會，也是促進他們身心靈全面發展的黃金時期。家長們可以通過以下幾個方面來準備子女的暑假，確保他們在這段時間裡既能享受樂趣，又能獲得成長。



（校長提供）

1. 設定合理的作息時間

雖然暑假是放鬆的時間，但保持一定的作息規律對孩子的健康非常重要。家長可以與孩子一起制定一個合理的作息時間表，必須確保他們有足夠的睡眠時間，同時安排一些每天固定的活動，如運動、閱讀和學習新技能，讓孩子養成良好的生活習慣。

2. 鼓勵戶外活動和運動

暑假是孩子們進行戶外活動和運動的好時機。家長可以安排一些戶外活動，如遠足、騎自行車、游泳或參加夏令營，這些活動不僅能讓孩子們鍛煉身體，還能增強他們的社交能力和團隊合作精神。此外，運動還有助於孩子們釋放壓力，保持身心健康。千萬不要只安排有關學術或靜態的補習班，要趁這個機會多讓孩子活動。

3. 提供學習人工智能的機會

人工智能（AI）是未來的重要技能，家長可以利用暑假讓孩子們接觸和學習AI相關知識。可以選擇一些適合孩子年齡的在線課程或工作坊，讓他們學習編程、機器學習和數據分析等基礎知識。這不僅能激發孩子們的興趣，還能為他們未來的學習和職業發展打下基礎。

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4. 培養興趣愛好

暑假是孩子們探索和發展興趣愛好的好時機。家長可以先跟孩子溝通，讓他們選擇自己有興趣的範疇學習。這些活動不僅能豐富他們的生活，還能提升他們的創造力和自信心。讓孩子們有機會嘗試不同的活動，有助於他們發現自己的興趣和天賦。

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5. 安排家庭活動

家庭活動是增進親子關係的重要方式。家長可以利用暑假安排一些家庭旅行、野餐或遊戲之夜。這些活動不僅能讓孩子們感受到家庭的溫暖，還能增強家庭成員之間的聯繫。此外，家長還可以與孩子一起參與一些社區服務活動，培養他們的責任感和社會意識。

6. 保持學習的連續性

雖然暑假是放鬆的時間，但保持一定的學習連續性對孩子的學業發展非常重要。家長可以安排一些輕鬆有趣的學習活動，如閱讀、寫作或科學實驗，讓孩子們在玩樂中學習，保持對知識的興趣和好奇心。

7. 關注心理健康

孩子的心理健康同樣重要。家長應該關注孩子的情緒變化，與他們保持良好的溝通，了解他們的想法和感受。如果孩子遇到困難或壓力，家長應該及時提供支持和幫助，讓他們感受到安全和關愛。

小結

暑假是一個讓孩子放下學習的重擔重要的時段，因此本校多年前已經取消暑期作業。學校鼓勵孩子記下暑假發生的有趣事情、進行科普或藝術創作，給予方向讓孩子善用暑假。我們也安排在開學周讓孩子跟同學及老師分享暑假的點滴，共同分享暑假的喜悅。學校也會在適應周慢慢調節學生的學習狀態，避免出現太大落差，讓孩子重新無縫銜接學習生活。

總之，準備子女的暑假需要家長們的細心規劃和積極參與。通過設定合理的作息時間、鼓勵戶外活動和運動、提供學習人工智能的機會、培養興趣愛好、安排家庭活動、保持學習的連續性以及關注心理健康，家長們可以幫助孩子們在暑假期間獲得全面的發展和成長。讓我們一起努力，讓孩子們度過一個充實而有意義的暑假！

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

