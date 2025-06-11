校長灼見｜「叩門」的意義是甚麼？基於甚麼理由去「叩門」？

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

每年的六月和七月都是家長和小朋友頻撲的日子，六月就是為着小一學位「叩門」；七月則是為着中一學位「叩門」。「叩門」就是希望能以候補生的名額入讀學校，從前，很大原因是因為在中央派位的機制下派到一所「非心儀」的學校，其實何謂「非心儀」？「叩門」的意義在於甚麼？



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觀察所見，現在的家長只要子女未能派到第一志願，不過是獲派第二或第三的也都會去「叩門」，這好像已成為一種風氣。其實家長收到派位結果時，應該冷靜地去思考幾個問題：

1. 獲派的學校是否「一定」不會入讀？（即家長應該當初填寫這所學校起碼是第五個志願以後的）

2. 如果獲派的是第二至第五志願，那麼當初我欣賞學校哪一方面？（相信每所學校一定有值得欣賞的地方，而那些地方是否也適合孩子呢？）

3. 小學的「叩門位」自去年已下調，即機會率減少了，家長和小朋友為了機會不多的「叩門位」而弄得大家筋疲力竭，甚至因爲過份看重得失而增加了不少磨擦，令大家情緒低落，小朋友也有挫敗感，這是否值得呢？

4. 「叩門」是否真的有需要，還是只是抱着「人去，我去」的心態，而不是有需要呢？（即起碼獲派的至少是第二或第三志願）

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5. 有沒有趁着註冊的時候再了解一下學校呢？（即可於註冊時與教職員溝通及查詢、觀察學校環境及學生表現、知悉學校為準小一學生提供的銜接支援、了解學校的最新發展，不只是坊間流傳的印象或歷史等）

6. 有沒有帶孩子走進校園，感受學校的學習氛圍或參加學校的銜接課程（如有）？（孩子才是真正的「用家」，所以應該入讀一所適合孩子個性的學校，而不是追捧「名校」，相信和尊重孩子的選擇）

7. 有沒有向老師了解一下獲派的學校？（即可查問現時學校的發展、教學，是否適合孩子入讀）

8. 有沒有向就讀獲派學校的家長了解學校的真實情況？（即可了解學校近年的重點發展及老師的教學情況，是否家長所期望及學生所需要的？）

家長決定去「叩門」的時候，可以問問自己以上的問題，三思「叩門」的原因，是否真的非叩不可？「叩門」的過程可能帶來一些負面的影響，而最後「叩門」不成功，值得嗎？

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

