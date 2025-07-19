圓玄二中獎學金優異生成《香港01》CEO　蘇曉婷與校長共話師生情

1988年，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下簡稱﹕二中）初創的鐘聲敲響，林廣輝校長的身影便已出現在校園，由創校中文科老師到榮休校長，轉瞬卅七載春秋流轉。林校長青絲未染霜雪，教學熱情未減當年，對文字的鍾愛未改初心。



今年，他迎來了教育生涯的榮休時刻，回首這漫長而豐盈的歲月，最令校長心頭溫熱的，並非勳章獎盃，而是親眼見證每一屆學生如樹苗般茁壯成長，在各自領域發光發亮。二中校友蘇曉婷，重回學校與林校長娓娓話當年，這位林校長口中昔日的「乖乖女文靜女學生」，已搖身一變成為《香港01》行政總裁。



《香港01》行政總裁蘇曉婷重回昔日就讀的香港道教聯合會圓玄學院第二中學，與該校將榮退的校長林廣輝，共話圓玄二中情。（黃寶瑩攝）

成校內文科狀元獲5萬元獎學金 鋪就事業青雲路

在二中的禮堂內，牆上列出歷屆獎學金得主，當中仍印著蘇曉婷的名字。該名榜列出學校歷屆獲得「湯偉奇伉儷獎學金」得主，嘉獎每屆中七文科及理科成績最頂尖的學生；蘇曉婷當年是文科全級第一，獲5萬元獎學金。

「五萬元獎學金不論是當年或今天仍是很有份量，這五萬元，除了當時鼓勵我努力讀書，希望成為班中文商科最優秀，拿到獎學金之外，之後也讓我進入很好的大學，為我的事業做了很好的鋪墊。」時光荏苒，但獲獎的興奮心情仍停流在她的心間。

蘇曉婷憶起中四、中五時，林校長教授中國語文的課堂光景，稱他每次上堂，都會沉醉地為朗誦詩詞歌賦，校長那份對文學發自心底的熱愛，以及對教學的全情投入，至今仍使她歷歷在目。

37年只做一份工 林廣輝守護圓玄杏壇因「開心」

作為《香港01》行政總裁、深諳本地人才流轉如潮汐迅速的蘇曉婷，訝異於林校長紮根二中長達三十七載，由創校老師到榮休校長，一生人只打一份工，什麼原因使林校長用半生時光守護一方杏壇呢？

香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝，向校友《香港01》行政總裁蘇曉婷分享37年教學生涯點滴。（黃寶瑩攝）

「因為開心，因為不捨得走。」林校長輕描淡寫的10個字，道盡了箇中緣由。對他而言，教育最珍貴的報償，莫過於親身見證每一個青年人成長的故事、發展，這份見證成長的喜悅與滿足，就是他甘之如飴的源泉。

身為文學愛好者，林校長身上卻毫無刻板想像中的「正經八股、嚴肅、不苟言笑」。恰恰相反，他談吐風趣幽默感，待人接物親切。這份難得的魅力，讓學生總樂於與他分享交流，毫無隔閡。

香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝（中），擔任第一屆班主任，相中與學生打成一片。（校長提供圖片）

37年教學生難忘事，林校長笑言多如繁星，他憶述近期發生事件，就在剛過去的「畢業情懷週會」上，學生從他手中接過畢業證書後，便與他握手擁抱、擊掌，甚至是時下流行的花式手勢互動，「每一個擁抱，每一個笑容，我都很難忘」。

蝦碌往事：帶足球隊去錯場輸波 愧疚37年

「那有什麼蝦碌事情可以分享?」蘇曉婷好奇問林校長。

林校長分享，1988年初執教鞭首年，便帶學校足球隊（中一）參加比賽打入四強，卻因到錯比賽場地缺席比賽，被判2：0落敗，那份愧疚至今難忘。「當時的學生就很不開心，全部都是因為我的錯，但學生又很好，我一餐麥當勞就化解他們不開心的地方，當時的校長沒有責怪我，叫我下次小心一點。」

有趣的是，數十年後重提舊事，當年的中一小隊員們竟已忘卻，只餘林校長仍帶著遺憾。

香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝憶述執教首年，曾因弄錯場地去錯地方，使校內足球隊落敗，愧疚至今難忘。（黃寶瑩攝）

飲宴逢請必到 見證舊生成家立業

春風化雨卅七載，校長始終與舊生保持聯繫，甚至見證著他們開啟人生新章，「有段時期好多舊生結婚都會請我去飲，我能配合都會逢請必到，逢到必早」。

本學期完結日（7月31日）後，林校長將展開新生活，各方友好、同工甚至是舊生都已相約與他來一場飯聚慶榮休，那些真摯的瞬間，全都點滴在心頭，「昨天第一屆的學生為我辦了一個惜別的晚宴，又見回他們，重溫當年的開心事，全部都很難忘」。

將多年心血結集 《自我沉醉》中的榮休紀念

榮休在即，問及計劃，林校長顯得豁達隨緣，「順性而行，簡簡單單」。

他選擇以整理回憶作為起點，將多年心血結集成書，命名《自我沉醉》，收錄了歷年為學校填寫的校歌、歌詞、對聯文章等，以及不同人生階段的印記。「水平不高但自我很沉醉」林校長笑道。

香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝喜歡填詞寫作，在榮退前將歷來作品結集成書《自我沉醉》，作為不同人生階段的印記。（黃寶瑩攝）

填詞亦是林校長的天賦，圓玄學院的「院歌」《圓玄之歌》、道教聯合會的「會歌」《本我道教心》、二中校慶歷屆主題曲、以及多首道歌詞等等，都是出自林校長手筆，蘇曉婷把握機會，即席著林校長唱出能代表他多年教學心聲的歌詞。

「難關充滿一生 惟靠自強身心 壓力無非是一首推動的樂韻 清脆樂聲中哪用拉緊……眼淚抹乾 讓思想正面積極看 漆黑天空才耐看」林校長真摯哼歌出了他在2016年填詞的勵志歌曲《漆黑天空才耐看》（調寄《獅子山下》），正是他的人生錦囊，充滿豁達與正能量。

被問到37年的教學生涯，香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝以自己其中一首作品《漆黑天空才耐看》作總結。（黃寶瑩攝）

臨別之際，作為傑出學生的蘇曉婷送上心意，感謝校長春風化雨，祝福林校長生活美滿。林校長則以親筆簽名的《自我沉醉》回贈，寄語她繼續在人生的旅途中，覓得沉醉的角度。