校長灼見｜激活學生關懷社區的人文素養，用心培育荔景社區領袖

文：亞斯理衞理小學黃煒恆校長

將亞小體驗式學習昇華至另一層次

還記得年初我曾在「校長灼見」專欄中撰文，分享我在亞小推動正向教育，發展學生人文素養的經歷。半年過後，亞小再次將體驗式學習昇華至另一層次，這次老師敢於放手，讓學生進行一次為期七天的全校「動手做」社區探索—「亞小社區文化祭」，既然學校都決心將七個上學天讓學生進行沉浸式的體驗學習，不如讓我介紹一下這個社區文化祭的緣起及看點吧﹗



用心培育關心荔景社區的小領袖

亞小生命培育組近年致力培育學生的同理心。（作者提供）

如果要談亞小社區文化祭的緣起，相信要從後疫情時代教師們的經歷說起，還記得當時我們發現疫情後學生變得更加自我，欠缺社交技巧，令師生或學生之間的磨擦頓時增加，於是亞小生命培育組的教師們便著手從同理心入手，徹底解決當時學生在社交方面的限制。

接下來的兩年，亞小便一直為著培育學生同理心而創設不同的學習機會，因而誕生了「同理周1.0」及「同理周2.0」。直到今年，生命培育組與課程發展組攜手合作，共建「亞小社區文化祭」，讓學生透過不同的面向去經歷「認識+探究+創建」整個學習階段，透過先認識荔景社區，繼而讓學生進行探討，最後給予規劃意見，以改善社區。

有別於過去兩年的「同理周」，統籌老師更重視學生校外經歷及前置學習，因此學校在整個文化祭活動前增設兩天前置學習日，旨在讓學生學習基本研習及溝通技巧，更走出教室與不同外間人士接觸，務求讓學生為文化祭整裝待發﹗

學校邀請不同的同行伙伴為學生送上鼓勵。（作者提供）

老師在統籌整個活動前，先考量學生能力及社區各方需要，再檢視小五及小六學生受惠於「賽馬會成長『機』地」及「兒童留聲台」兩項外間計劃，以決定不同年級所研習的議題【小一至小二：長者；小三至小四：荔景社區探索；小五：少數族裔文化；小六：荔景社區規劃】，繼而由校長及統籌老師走出校園尋找不同的外間資源，以開拓學生體驗機會，最終我們在是次文化祭活動共邀請了十個單位到校支援我們，同行帶領學生走進「敢想」和「敢做」的階段。例如小二同學會跟隨長者義工到訪附近屋邨內的長者住所，與他們閒話家常及送上窩心的小禮物；而小三及小四同學從地區報章的工作坊得到啟發，並以區報、繪本、模型及瑁繪等形式展示他們對荔景社區的認識；至於小五及小六同學分別透過外訪活動，深入研究少數族裔文化及改善社區方案，學以致用，並帶出社區共融的願景。

意想不到的共融(長者與少數族裔人士的遊戲交流)。（作者提供）

說到這時，作為成年人都可能會懷疑孩子們能否完成這個充滿「高度」的學習任務嗎？不只是你們，當活動籌備時，教師團隊也曾抱有懷疑，畢竟這次是全校學生首次經歷一個為期七天的嶄新學習歷程，沒有既定的教科書，沒有指定學習成果，展示學習成果模式由學生與同行老師共同擬定，充分體現自主學習的果效啊﹗

綜觀這一周學生所得的經歷及成果，已經遠超我們所預期的，他們的潛力及創意確實無限﹗因此作為與他們同行的成年人，必須避免以「Underdog」心態去看他們，相反學習欣賞，並給予他們以往所缺乏的自信心，讓學生放膽嘗試，培育他們關懷社區的人文素養，說不定亞小「社區小領袖」便這樣孕育出來﹗

為了讓「社區小領袖」有具體的培育方向，於本學年亞小便以 D.A.R.E.S. 是作為核心素質框架，凝聚師生共同願景，以培育「敢於行動，敢愛社區」的亞小人﹗未知大家認為同學們在亞小社區文化祭激活了哪些核心素質？歡迎大家蒞臨亞小在6月20日舉行的「亞小社區文化祭成果展示日・扎根荔景50年慶典」，一起見證這群社區小領袖的成長印記吧﹗

文化祭中老師也有所得著及啟示。（作者提供）

D：Devotion 全心奉獻 A：Action 積極行動 R：Respect 尊重共融 E：Empathy 同理關愛 S：Service 服務社群

亞斯理衞理小學黃煒恆校長。（作者提供）

作者簡介：

黃校長擔任亞斯理衞理小學校長已踏入第三個年頭，以往曾任小學體育老師及活動統籌主任，樂見學生在體藝發展方面尋找自我、自信及身份認同。現為中國香港學界體育聯會葵涌區小學分會賽委主席及香港童軍總會新界地域南葵涌區主席，致力推動社區互助，將資源帶進校園，為學生帶來多元的體驗學習。

