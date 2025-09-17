校長灼見｜超學科體驗式學習，啟發學生成為應對未來挑戰的英雄

文：香港道教聯合會雲泉學校張寶雯校長

香港道教聯合會雲泉學校是一所多元文化學校，師生均擁有不同文化背景，學校就像一個小地球村。全校師生參與的校本特色課 “Hello Future Programme”，讓學生通過超學科體驗式學習，培養學生成為富同理心、樂於貢獻社會，能應對未來挑戰的小英雄。



（作者提供）

科技迅速發展，人工智能已融入生活當中，現有的職業、工作崗位將被取代，新的職業、新的工作模式陸續出現。因此，學習的模式、學校的功能，以至教師的角色，也隨之而改變。在這個多變的時代，學生必須掌握自學、明辨思考、解決問題、溝通、協作、創造力等軟技能，才能應對未知的未來。

雲泉學校自2021學年開始推行超學科體驗式學習活動“Hello Future Programme”，旨在培養學生軟技能，以應對未來需要。有見小朋友大都喜愛電影及動畫中的英雄人物，他們大多認為「英雄」是有各種超能力，能夠鋤強扶弱，幫助他人，也希望自己能成為英雄。因此，我們以“Wun Tsuen Hero”為主題，學生化身成「雲泉拯救隊」隊員，進行各式各樣的任務，讓學生們明白不一定有超能力才是英雄。我們只要具備同理心，了解他人需要，付出努力及決心，雖然是有限的力量，但也可以幫助他人，貢獻社會。每一個人都可以成為英雄，做到“Heroes without capes”。

（作者提供）

教學團隊每年構思不同的主題，於2024-25學年，我們以「拯救北極熊」為題，小一學生探索船隻的奧秘，親手打造出堅固的「拯救船」，拯救受困的小北極熊；小二學生研究了多種動力原理，並運用創意，製作出各具特色的「拯救車」把小北極熊救出來；小三學生研究防護技術及物料特點，設計並製作「降落傘」保護裝置，把食物送給缺糧的北極熊；小四學生學習橋樑的歷史與結構，建造出穩固而安全的橋樑，為北極熊搭建通往新家園的通道；小五學生運用編程知識和應用感應器，設計「拯救車」去協助偵測及清理環境中的污染物，守護北極熊的家園；小六學生把編程知識用於控制無人機，引導北極熊安全轉移至更安全的棲息地。學生透過一系列探究式與體驗式學習活動，學生們不僅汲取了關於全球暖化、極地生態等重要知識，更在「做中學」的過程中，培養了新世代所需的創新思維、積極態度和實踐能力。

（作者提供）

雲泉學校新校舍空間設計靈活具彈性，且備有完善的資訊科技配套，更有利學生進行探究活動及展示成果。我們於學期末舉辦了大型學習成果展示日，在校園內設置了多個模擬場景，讓學生實測自己的研究成果。學生們投入參與活動，當完成任務時，表現出雀躍的表情，「成功了！」「Yeah!」的叫聲及掌聲此起彼落；測試失敗時，學生立即改良設計，迅速調整策略，展現出不屈不撓的解決問題精神，是一次難忘且富有意義的學習旅程。

“Hello Future”以STREAM for all為基礎，透過探究活動，讓學生從實踐中學習。我們參考美國教育家約翰·杜威「做中學」的主張，讓學生經歷設計思維過程，並透過資料搜集、動手做、討論、投票、匯報等活動，培養解難、創新及協作等能力。此外，我們藉此推動主題閱讀，讓學生們從探究過程中，自覺地閱讀相關書籍及閱讀資源，擴闊閱讀面，從而激發他們閱讀的主動性，構建終身學習的基礎。

（作者提供）

在整個超學科學習過程中，觸發學生對科學和科技的好奇心和興趣，還要學習處理組員合作時的爭拗、如何善用時間、如何展示及解說成果等。透過這些豐富的學習體驗，學生們不僅習得了寶貴的知識和技能，更培養了面對困難、勇於探索的優良素質。

教學團隊花了不少心思設計、推行及優化“Hello Future Programme”，我們十分高興學校在超學科體驗式學習上的創新進展，與及學生展現出來的成長及進步。這不僅是對學生未來挑戰的積極應對，更是培養他們同理心和社會責任感的重要途徑。我們相信，雲泉學校的學生經歷六年的學習任務後，必定會成為勇於挑戰、並能於日常生活中作出貢獻的英雄，實現“Heroes without capes”的理想。

香港道教聯合會雲泉學校張寶雯校長。（作者提供）

作者簡介：

張寶雯校長

香港道教聯合會雲泉學校校長。致力推動藝術教育、多元文化教育及創新教育。曾獲行政長官卓越教學獎、十大傑出青年及香港教育大學榮譽院士。現為博物館諮詢委員會委員、博物館專家顧問、香港教育大學博文及社會科學學院顧問等。

