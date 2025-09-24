校長灼見｜迎向AI世代：香港小學教育的未來藍圖

文﹕救世軍田家炳學校李安迪校長

身處科技日新月異的國際都會香港，人工智能（AI）的崛起正深刻地改變我們的生活，教育亦面臨前所未有的挑戰與機遇。作為家長，我們最關心的，是如何裝備下一代，讓他們能從容應對未來莫測的環境。香港的小學教育，應如何培養出具備適應力、創造力與同理心的未來公民？



培養全方位發展的未來公民

聯合國教科文組織（UNESCO）的17個可持續發展目標（SDGs），為我們指明了通往更美好未來的方向。一個具前瞻性的小學教育，必須將這些普世價值融入課程，引導孩子們理解自身與全球社群的關聯，培養他們的責任感和公民意識。透過認識SDGs，孩子們能學習到教育、環境、公平等重要議題，建立宏觀的視野。

價值觀與正向思維：內在的羅盤

在資訊爆炸的時代，堅實的價值觀和積極樂觀的心態，是孩子們成長的定錨。AI無法取代人類的情感、道德判斷與同理心。小學是價值觀薰陶的關鍵時期，學校應著重培養誠實、善良、尊重、負責等美德，並鼓勵孩子以積極態度面對挑戰，培養解決問題的韌性。

溝通無礙，解難無窮

AI時代，高效的資訊傳遞與協作至關重要。良好的語文溝通能力，包括清晰表達、積極聆聽、有效寫作，是孩子們與人連結、分享知識、解決問題的基石。同時，面對複雜多變的社會，跨領域解難思維變得尤為關鍵。學校應引導學生運用多元學科知識，結合創意與邏輯，主動探索、合作學習，以建構知識並解決真實世界的問題。

培育AI世代棟樑：救世軍田家炳學校的教育實踐

救世軍田家炳學校秉持「以人為本，全人發展」的辦學宗旨，致力於培養具備優良品格、卓越能力及國際視野的未來棟樑。

價值觀與品德為本： 學校以基督精神為核心，強調「懷抱自信、敦品力學、熱愛生命、尊重群倫」，並以校訓「誠、信、愛、勤」為指引。透過價值觀教育課、德育、公民及國民教育，結合多元教材（如救世軍「價值教育課程」及「正向教育課程」），全面培育學生的品格。學校推行正向訓育，並透過「每月之星」、「田小全人護照」等獎勵計劃，建立學生成為「德才兼備的田小達人」。

STEAM+ 融合學習： 學校下午設有「STEAM+時段」，提供AI新興運動、戶外歷奇、價值觀教育、藝術(美術、音樂、戲劇)及體育等多元活動，培養學生的跨領域解難思維，為學生提供了豐富的實踐學習機會。學校更首創「水母課程」，透過培育水母，從中明白生態平衡的重要及生命的可貴。

兩文三語的卓越追求： 學校重視學生的語文能力，除粵語為主要教學語言外，亦大力推展英文及普通話教學。學校培育及鼓勵學生考取校外普通話GAPSK及英文TOEFL等認證，提升其溝通能力，為國際發展奠定基礎。

學與教的創新： 以聯合國教科文組織（UNESCO）的17個可持續發展目標作為主軸貫穿學校各學習範疇。學校推行BYOD電子教學，優化學與教策略，重視學生的自主學習和內在學習動機。

總而言之，救世軍田家炳學校透過其深厚的基督教辦學背景、對全人發展的承諾，以及與時俱進的教育策略，正積極裝備學生迎接AI世代。從價值觀培養、跨領域能力建構，到語文精進與國際視野開拓，學校致力於讓學生成為一個懂得關愛、樂於學習、勇於創新、具備全球視野的未來公民，實現「誠信愛勤，德才兼備」的目標。

救世軍田家炳學校李安迪校長從事教育工作20年，致力推動電子學習、STEM及計算思維教育，成功將其任職的學校轉型為知名的創新型學習基地。

