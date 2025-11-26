校長灼見｜真·HAPPY SCHOOL?

文﹕沙頭角中心小學林錦鴻校長

沙頭角中心小學是一所大家口中「Happy School」的學校。我更願意具體地形容它為「一所在市區以外，採用非主流學習模式的另一選擇」。由於學校的地理位置特殊，位於禁區內，這讓我們能夠營造出在香港少見的輕鬆學習氛圍，為學生提供一個獨特而愉快的校園環境。



很多人可能會問：「沒有功課、沒有評估，這樣便是Happy School嗎？」事實上，沙頭角中心小學是有功課和評估的。不過，我們的功課並非機械式、重複而無意義的練習，旨在讓學生認知、重溫及鞏固當天的學習重點。在評估方面，我們採用了多元化的方式，結合清晰的教學重點進行回饋，(我們的進展性評估是沒有分數的)。配合升中試的制度，高年級加入了紙本考核，並結合多元化的評估模式，綜合考量學生的表現。這樣的評估政策不僅得到學生和家長的認可，也在過往的學生成長成果中得到了充分的印證。然而，以上所述的策略和措施，僅僅是學校實現「Happy School」目標的策略之一。

（圖片由作者提供）

我們真正相信的是，真正的「Happy School」應該源於學生內心的喜悅——那種讓學生打從心底喜歡上學、樂於學習的感受。我們希望每一位學生都能感到安全、被接納，並在這樣的環境中自由成長和學習。我們的教育理念延伸自學校多年推行的「3S教育」，即 Self（自我）、School（學校） 和 Society（社會）。以至本週期學校的願景：「尊重」、「樂觀」和「信任」的學習氛圍，讓學生在這片教育園地中感受到真正的快樂。

（圖片由作者提供）

尊重是我們的基石。我們尊重每一位學生的多元能力，並相信每位學生都有值得表揚的地方。特別是對於特殊學習需要「SEN」的同學，我經常提醒家長，他們是有需要，而不是有學習問題「SEP」的同學。我們致力於挖掘他們的潛能，讓他們發現自己的光芒。這也是我們積極創立多個校本課程的重要原因之一。

信任是我們對學生的堅定信念。我們相信每一位學生都有能力處理和實現自己的目標，只要給予他們足夠的支持和機會，他們都能發揮潛能。我們也明白，每個人都會有犯錯的時候，而學校就是一個容許犯錯的地方。我們相信，犯錯是學習的一部分，透過信任和鼓勵，我們 信任 學生能夠從錯誤中學習和成長。

（圖片由作者提供）

樂觀是我們對學生成長的期待。我們始終以樂觀的態度，期待每位學生的進步和改變。我們也相信，人生總會遇到困難和逆境，而我們希望教導學生以積極和樂觀的態度去面對挑戰，從中學習和成長。我們刻意安排各種機會，讓學生能在真正遇到機會時，不會讓機遇流過，抓住展現自己的光芒機會。

沙頭角是一片充人情味地方，學校亦被這個「禁區」感染了。我們希望每一位學生都能在這裡找到屬於自己的喜悅，愛上學校，愛上學習，並在未來的道路上自信地散發光輝。

（圖片由作者提供）

作者簡介

沙頭角中心小學林錦鴻校長，自2023年起擔任沙頭角中心小學第三任校長，致力推動機械人教育及STEAM教育，曾多次帶領學生代表香港參加世界機械人大賽，並於國際舞台上屢獲殊榮。2023年憑推動STEAM教育發展，榮獲常識科行政長官卓越教師嘉許獎。近年積極推廣AI教育，並經常赴大灣區各城市學校進行分享與交流。

