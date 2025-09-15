校長灼見｜學校與家長同行，一起撥開孩子適應小學生活的雲霧

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

轉眼間，新學年已開始了半個月了。



每當看到校園裡那些充滿好奇心、活潑可愛的小小身影，我都會想起他們即將邁入人生另一個重要的學習階段——從幼稚園走向小學。這個過渡期，不僅是對孩子們的考驗，也是對我們每一位家長和老師的挑戰。



（作者提供）

過去幾年，我深切感受到家長們對於孩子升讀小一的種種憂慮。這份擔心，來源於對未知的恐懼，也源於對孩子未來的期許。今天，我想與大家分享一些我的觀察和思考，希望我們能攜手合作，讓孩子們順利地跨越這道門檻。

孩子們的「新挑戰」

幼稚園與小學的學習模式有著顯著的差異。對於孩子們來說，他們將會面臨幾個主要的適應難點：

首先是學習習慣的轉變。幼稚園的課程以遊戲和探索為主，學習節奏相對輕鬆。然而，升上小學後，他們需要逐漸習慣結構化的課堂，例如在固定的時間坐好、專注聽講，並開始接觸書寫和算術等學術性內容。這對習慣了自由活動的孩子來說，是一大挑戰。我們發現，不少剛入學的孩子在坐姿、專注力方面都需要時間來調整。

其次是社交圈子的重建。離開了熟悉的幼稚園同學和老師，孩子們需要在一個全新的環境中重新建立友誼。對於一些比較內向的孩子，這過程可能會充滿焦慮。他們需要學習如何與新朋友溝通、合作，如何處理人際衝突，這也是他們成長的重要一課。

最後是自理能力的提升。小學生活更強調獨立性。從整理書包、保管文具，到自己應付午餐、如廁，孩子們都需要學會照顧自己。雖然這些看似是小事，但對於剛脫離幼稚園老師全方位照顧的孩子來說，每一件都需要他們付出努力去適應。

家長們內心的「雲霧」

在陪伴孩子適應的過程中，我觀察到家長們的憂慮主要集中在以下幾個方面：

最常見的是學術成績的焦慮。許多家長擔心孩子跟不上進度，尤其是在看到坊間各式各樣的「學術競爭」後，這種焦慮會更加嚴重。他們急於為孩子報讀各種補習班或興趣班，希望孩子能「贏在起跑線」。然而，過早的學術壓力，反而可能扼殺孩子對學習的興趣，甚至引發他們的抗拒心理。

其次是人際關係的擔憂。家長們常常會問：「我的孩子在新學校交到朋友了嗎？」、「會不會被同學欺負？」這種擔心源於對孩子在校園內社交狀況的不確定性。我們理解這份焦慮，因此我們非常重視營造一個友善、共融的校園氛圍，鼓勵孩子們互相幫助、尊重。

另外，生活習慣的調整也讓家長們頗費心思。從早睡早起、準時出門，到放學後處理功課，孩子們的新作息時間表需要全家人一起適應。家庭成員除了在配合上可能會遇上困難外，家長們更擔心孩子無法按時完成任務，或者因為過於疲憊而影響學習和情緒。

老師們以「溫柔守護」來撥開學生及家長對適應小學生活的「雲霧」

作為學校的教育工作者，我們深知老師在孩子們過渡期中的重要角色。我們的工作不僅僅是傳授知識，更重要的是成為孩子們的引路人，為他們提供一個安全、溫暖的「新家」。

我會鼓勵老師們以耐心和同理心來面對新生的適應問題。第一個月，我們會特別放慢教學進度，用更多的時間去建立師生之間的信任關係，並引導孩子們熟悉校園環境和常規。我們不會一開始就要求孩子們達到百分百的完美，而是給予他們足夠的空間去犯錯和成長。

在教學方法上，我們也積極探索從遊戲到學習的過渡。例如，我們會設計一些有趣的活動，將書寫練習融入繪畫中，或利用故事來教授數學概念，讓孩子們在輕鬆愉快的氣氛中，逐漸接受結構化的學習。

此外，我們也非常重視家校合作。我們鼓勵家長與老師保持密切溝通，及時分享孩子在家中和學校的表現。透過定期舉行的家長會、講座和工作坊，我們也希望能為家長提供更多實用的育兒建議和心理支持，讓家長們明白，他們並不是孤軍奮戰。

小學階段是孩子們建立自信、培養獨立人格的關鍵時期。我相信，只要我們家校同心，以愛心、耐心和信心去引導和支持孩子，他們定能順利適應到小學的生活。

期待在校園與您相遇，共同見證孩子們的成長。

（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為西香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、西貢區公益少年團執合委員會主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

