校長灼見｜從集古村到AI科技啟迪教育

作為教育工作者，筆者始終相信，教育的核心在於啟發學生探索未知、擁抱未來。過去一年，金錢村何東學校以「童・真教育」為理念，積極推動傳統文化與現代科技的融合，從外地參訪到校內開放日，我們一步步將創新教育的藍圖化為現實。



童遊集古村

今年，我們以「童遊集古村」為主題，舉辦了一場別開生面的開放日活動。學生們不只親手捏塑麵粉公仔、體驗反雕托印技藝，更在「武狀元射藝挑戰」中感受古代尚武精神。與此同時，我們引入無人機操控、VR漫遊古村及AI遊戲區等，讓學生在虛實交織的場景中，既觸摸千年文化的脈絡，也點燃對科技創新的興趣。這場活動不僅是家校共融的橋樑，更是我們實踐「為所有學生，為學生所有」理念的具體體現。

杭州參訪，見證AI如何重塑未來教育

年初，筆者隨香港教育代表團前往杭州，深入參訪當地科技企業與教育機構。在浙江大學的AI講座中，吳飛教授講解了機器學習、自然語言處理等技術如何推動教育自動化與智慧化。更令人印象深刻的是，杭州將AI深度融入城市治理與文化創新，從《黑神話：悟空》的數字藝術，到宇樹機械狗在春晚的靈動演出，處處展現科技與人文的完美交融。這些體驗讓我們深刻體會到：AI不只是工具，還是推動未來教育變革的動力。

AI前沿科技的教育實踐

回港後，我們迅速將參訪所學轉化為具體行動。首先，我們在八月份為北區幼稚園校長及教師舉辦AI教育培訓工作坊，分享AI課程設計與教學融合方面的經驗，幫助教師掌握前沿教育趨勢。同時，學校引進宇樹科技（Unitree）的機械狗編程課程，讓學生學習如何操控與編寫機械狗動作，並結合STEAM項目，設計障礙挑戰與互動場景等等。這些活動除了可提升學生的邏輯思維與創造力外，更可讓他們親身感受「未來已來」的科技魅力。

以創新教育培育新時代人才

從「童遊集古村」的文化扎根，到杭州AI之旅的視野拓展，我們始終堅持教育應走在時代前沿。未來，我們將持續推動AI與課程的深度融合，強化教師專業發展，並積極與內地及國際教育夥伴交流合作。我們相信，唯有讓學生在傳統與科技之間自由穿梭，才能培養出兼具文化底蘊、創新能力與國際視野的未來人才。

金錢村何東學校校長吳毓琪。（被訪者提供圖片）

作者簡介

吳毓琪Cookie校長，現任金錢村何東學校校長，1995起投身小學教育工作至今，是北區幼兒教育校長會會務顧問、教育評議會資深會員、香港經濟日報 及 信報專欄作家(教育) 、仁愛校長會委員、香港國際文藝交流協會暨共享學習天地顧問、Advisor of World Green Organisation (WGO) 、香港童軍總會雙魚區第十二旅旅長及GPEX HK及劍橋英語國際合辦之網上研討會之主講嘉賓。

