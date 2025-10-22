校長灼見｜牽手同行：讓孩子在更廣闊的天空中成長

文：黃大仙天主教小學葉鎮鴻校長

在教育路上，我們常常說「家校合作」，但真正能夠將這個理念融入學校日常文化的，實在不多見。在黃大仙天主教小學，我們相信教育不僅是學校的責任，更是家庭與學校共同的使命。我們致力打破傳統校園的圍牆，不僅邀請家長走進校園，更與家長攜手，帶領孩子走向世界，讓學習不再局限於課室之內。



家校共育：從理念到實踐

我常常與老師和家長分享：「教育孩子需要兩片肥沃的土壤——家庭與學校。」在黃天，我們不僅注重知識的傳授，更重視孩子的情感教育、品格培養和視野拓展。而這一切，離不開家長的參與。因此，我們從家長教育到親子活動，處處都為家長提供參與的機會，讓家長真正成為孩子成長路上的夥伴。

晨光中的風景：親子伴跑計劃

還記得每個星期五的清晨，陽光灑在操場上，我看到家長與孩子們一起跑步的身影，臉上洋溢著笑容。這正是我們推出的「親子晨跑計劃」——每週五早上，家長、學生、老師，甚至我這個校長，都會一起在學校操場或圍繞學校跑步。無論晴天雨天，我們從不間斷。這不僅是鍛煉身體，更是親子之間難得的相處時光。

一位家長和我分享：「校長，真的很感謝學校舉辦這樣的活動。透過晨跑，我不僅更了解孩子的校園生活，還認識了他的同學和老師。這種感覺，就像我們一家人都在參與彼此的成長。」

走出課室：親子境外交流之旅

去年，一位家長向我提到，學校的交流活動極吸引，我也想參加！這番話讓我深思：為什麼不讓家長也一起參與呢？於是，我們策劃了首個親子境外交流團，讓即使是小一、小二的學生，也能在家長的陪伴下走出香港，探索世界。

今年七月，我們與十五個家庭一起前往日本沖繩，開展一場生態文化探索之旅。這不僅是一次旅行，更是一次難得的學習體驗。家長可以親身觀察孩子在群體中的表現，老師與家長之間也能建立更深的信任。這種家校攜手的模式，讓我們的教育事半功倍。

展望未來：更多元化的家校合作

未來，我們將進一步拓展家校合作的可能性。我們計劃建立「家長資源庫」，邀請來自不同行業的家長分享專業知識；開發更多元化的境外研學路線；並利用數字平台，建立「線上家校共育社區」，讓家長與學校的溝通打破時間和空間的限制。

作為校長，我深信，當學校真誠地向家長敞開大門，當家長與學校攜手同行，我們就能為孩子創造更多可能，讓他們在更廣闊的天空中飛得更高、更遠。

作者簡介：

