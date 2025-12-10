校長灼見｜構建香港數字教育新藍圖：從圍棋思維到AI應用
文﹕救世軍田家炳學校李安迪校長
隨著全球科技發展，香港作為國際創科中心，數字教育的推動已成當務之急。教育局近年積極推廣人工智能（AI）教學，但在這股熱潮中，教育界與家長更需冷靜思考：AI 何時教？怎麼教？這不僅是技術引入，更是一場關於認知發展與價值觀建立的教育革新。
築基為先：初小階段的知識與思維
對於 AI 入校的時機，我認為必須配合學生的認知發展。初小階段（一至三年級）是吸收基礎知識的黃金期。過早讓學生依賴 AI 產出，恐剝奪其構建知識體系的機會。
此階段「領域知識」（Domain Knowledge）的積累是首要任務。AI 本質是工具，其產出的準確性需由使用者判斷。若學生缺乏語文、數學、常識等基礎，將無法分辨 AI 資訊真偽，最終淪為科技附庸。因此，初小應聚焦鞏固學科基礎，培養學生駕馭 AI 所需的批判能力。
同時，我們應著重培養「運算思維」（Computational Thinking）。這並非單指編程，而是一種包含拆解問題、模式識別、抽象化及演算法設計的解難模式，是連接人類智慧與機器邏輯的橋樑。
黑白之間的智慧：以圍棋啟迪運算思維
為落實運算思維，救世軍田家炳學校將圍棋（Go）納入重點發展。圍棋正是訓練運算思維的最佳載體，特別是初小階段應避免接觸太多屏幕。
圍棋變化無窮，對弈時學生須不斷經歷「觀察局勢」（模式識別）、「預測對手」（邏輯推理）及「制定策略」（演算法設計）。例如，面對複雜棋局，學生需將大局「拆解」為局部處理，這即是「問題拆解」；識別「定式」（Joseki）則是「模式識別」的體現。
本校發展圍棋，旨在透過這項非電子化博弈，讓學生潛移默化地建立邏輯與解難創新能力。這種思維一旦建立，未來接觸編程或 AI 邏輯時便能觸類旁通。
數字素養與價值觀：體驗而非依賴
初小科技教育的另一重心是「數字素養」與「價值觀」。我們鼓勵學生「體驗」AI，如展示 AI 繪圖或語音辨識，讓其了解科技功用。
然而，必須劃定界線：不可鼓勵初小生用 AI 完成功課。 此階段重在過程，過早依賴會致思維「外判」。我們應教導正確態度，如尊重版權、保護私隱，為日後進入數位世界奠定道德基礎。
系統化進階：高小階段的 AI 應用與創造
當學生具備基礎知識、運算思維及正確態度後，高小（四至六年級）便是引入系統化 AI 課程的最佳時機。
此階段應由「使用」深入至「理解」。學生需認識 AI 運作原理，如機器學習（Machine Learning）概念，明白 AI 是基於數據與算法的產物，而非魔法。
本校正參與「賽馬會人工智能教育計劃 JC GoAI」，在高小提供系統化學習路徑，並於不同學科架設情境，引導學生善用 AI 進行學習及探究。
道德導航與創新解難
高小課程中，道德教育尤為關鍵。我們引導學生視 AI 為「隊友」而非「代筆」。學生可利用 AI 搜集資料、激發靈感或優化草稿，但絕不可直接複製。課程須強調學術誠信，避免濫用。
更重要的是學校需要創造情境，讓學生利用 AI 解難與創新。例如在跨學科專題中，訓練 AI 模型辨識植物或設計智能裝置解決社區問題。在實踐中，AI 將成為學生實現創意的強大助推器。
結語
未來的教育，目標是培養能駕馭 AI 而非被其取代的人。救世軍田家炳學校策略清晰：初小以學科為本、圍棋思維為翼；高小透過系統課程與情境教學，讓學生在道德框架下展翅。我們深信，循序漸進的教育模式，定能為香港培育出具解難能力與創新精神的未來棟樑。
作者簡介：
救世軍田家炳學校李安迪校長從事教育工作20年，致力推動電子學習、STEM及計算思維教育，成功將其任職的學校轉型為知名的創新型學習基地。