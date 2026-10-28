14校網｜北角、鰂魚涌、鯉景灣小學名單有甚麼學校？學額多少？

14校網的範圍以香港東區為主，共有10間學校可供選擇，主要位於在北角、鰂魚涌及鯉景灣附近。「01教育」已經於下文為你整合14校網的小學名單、範圍及地圖及14校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



14校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於香港東區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,023及183人，而14校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共551個學額。

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14校網範圍及地圖

14校網主要覆蓋香港東區，包括北角、鰂魚涌及鯉景灣，區內鐵路站包括北角及鰂魚涌等。以下為教育局提供的14校網地圖：

14校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

14校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是14校網內10間學校在2027年度的資料：

14校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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「01教育」有什麼14校網的小學報道？

14校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

14校網屋苑及租盤

如果有意搬進14校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括太古城、鯉景灣、嘉亨灣、康怡花園、太古城(高山台)、The Holborn、太古城(星輝台)、君豪峰、太古城(金殿台)及太古城(海天花園)

14校網小學有哪些選擇？

14校網有10間學校，小學選擇包括北角衞理小學、北角官立小學、北角循道學校及番禺會所華仁小學等。如欲了解更多有關14校網的資料，可以瀏覽此文章。