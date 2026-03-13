校園天地｜編織千年金藝：佛教中華康山學校讓孩子觸摸中華文化

您可知道，一件閃爍的金飾背後，藏著的不只是財富，更是中華民族數千年的智慧結晶與品德傳承？



為了讓下一代不只從書本認識文化，更能親手觸摸歷史，佛教中華康山學校特別引進了由香港中文大學文物館精心設計的「校園金匠 STEAM MAKER 計劃」。這項計劃將嚴謹的學術研究轉化為生動有趣的校園活動，讓五年級學生在跨科目學習及動手做的過程中，完成一場穿越古今的文化探險。（內容由佛教中華康山學校提供）



想像一下，當孩子的小手小心翼翼地編織著金線，那份專注是多麼動人的畫面。在中文課堂上，孩子們從「金玉良言」、「一諾千金」等成語出發，深入探討黃金在中華文化中象徵的誠信、孝道與祝福意涵，原來一件金器背後，承載的是千年的價值觀傳承。到了常識課，老師引領他們從材料科學的角度，探索黃金永不生鏽的奧秘——這種既柔軟又堅韌的貴金屬，從古代貨幣到現代太空科技，原來無處不在。而最令人期待的，莫過於視藝課的「古法編織金鏈」體驗。孩子們化身「小金匠」，一編一織間，不只學習傳統技藝，更在潛移默化中感受古代工匠「一生專注做好一件事」的堅持與匠心。這不只是一堂手工課，更是一堂人生課。

您或許會問，這樣專業的技藝，孩子們能掌握嗎？其實，在孩子動手之前，老師們早已「搶先一步」。全體教師親赴香港中文大學文物館，挽起袖管，親身體驗古法編織的每個細節。正因為老師們也曾被金線纏住手指、也曾為一個結扣苦惱，才能更懂孩子的需要，把最適合、最專業的技法帶回課堂，為孩子的學習品質嚴格把關。

教師先行：老師們化身「學徒」，親手體驗古法編織（佛教中華康山學校提供）

學生親身體驗「古法編織金鏈」。（佛教中華康山學校提供）

在編織的過程中，學生感悟古代工匠「精益求精」的匠心精神。（佛教中華康山學校提供）

老師們深信每一位孩子都有屬於自己的閃光點。一批經過培訓的學生擔任「小小導賞員」，在校內展覽中向同學、家長甚至鄰近幼稚園的小朋友介紹金器文化。看著他們眼神發亮、侃侃而談，那份源自文化根脈的自信，勝過千言萬語。而對於在視藝方面表現優異、潛力無限的孩子，亦安排了「金框寶鈿工作坊」，讓他們挑戰更精深的傳統金工技藝。

「金框寶鈿工作坊」讓他們挑戰更深奧的傳統金工技藝。（佛教中華康山學校提供）

經過培訓，孩子們自信滿滿地站在校內展覽前，為同學、家長甚至鄰近幼稚園的小朋友講解金器故事。（佛教中華康山學校提供）

這項活動不只回應了教育局對國民身份認同、責任感及愛國主義教育的要求，更重要的是，它讓孩子真心喜愛自己的文化。當孩子舉著親手編織的作品，驕傲地說「這是我們中國人的智慧」時，那份發自內心的歸屬感，已在小小的心靈中悄悄扎根。透過課堂內外的多元學習，孩子們自然地建立起對國家文化的認同與情感。

教育，從來不只是知識的傳遞，更是情感的連結與價值觀的深耕。這次「校園金匠」之旅，我們看見孩子不只學會了技藝，更學會了專注、堅持與珍惜。讓我們一起，陪伴孩子在文化的土壤中，長出屬於自己的自信與光芒。

（內容由佛教中華康山學校提供）

