84校網｜大埔、大美督、林村小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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84校網的範圍以大埔區為主，共有19間學校可供選擇，主要位於在大埔、大美督、九龍坑、林村及樟樹灘附近。「01教育」已經於下文為你整合84校網的小學名單、範圍及地圖及84校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
84校網競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於大埔區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,227及88人，而84校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,028個學額。
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84校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？
84校網主要覆蓋大埔區，包括大埔、大美督、九龍坑、林村及樟樹灘。以下為教育局提供的84校網地圖：
84校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是84校網內19間學校在2027年度的資料：
84校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼84校網的小學報道？
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84校網屋苑及租盤
如果有意搬進84校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括Silicon Hill、天鑽、雲滙、天賦海灣、嘉熙、海日灣II、大埔中心及嵐山。
84校網小學有哪些選擇？
84校網有19間學校，小學選擇包括大埔舊墟公立學校、新界婦孺福利會有限公司梁省德學校、大埔浸信會公立學校及聖公會阮鄭夢芹小學等。如欲了解更多有關84校網的資料，可以瀏覽此文章。