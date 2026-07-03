校園天地｜聲動全港 實力綻放 保良局田家炳小學榮獲五大殊榮

2025/26學年全港校園配音大賽決賽暨頒獎典禮圓滿完成。賽事由香港青年協會Media 21媒體空間主辦、語文教育及研究常務委員會（語常會）支持及語文基金撥款。本屆比賽以「配音王國」為創作背景，邀請全港中小學生化身為王國的聲音守護者，透過全新的沉浸式「教、學、玩」體驗，以配音演繹學習語文，宣揚「正向、積極」的訊息。保良局田家炳小學參賽學生憑扎實語文根基、 豐富情感演繹與獨特聲線魅力，一舉榮獲五大獎項。（內容由保良局田家炳小學提供）



本校學生於比賽中囊括全港冠軍、亞軍、最具潛質獎、最佳個人風格獎、最佳演繹獎，締造校隊參賽最佳成績。（保良局田家炳小學提供）

本屆大賽以透過配音藝術推廣語文學習、培養學生表達自信為核心，評審團由資深配音導師及資深傳媒人組成，嚴格從配音技巧、感情演繹、聲線運用、口型配合、對白處理及團隊合作六大準則評分。本校參賽隊伍歷經校內篩選及初賽層層突圍，躋身全港總決賽舞台。比賽當天，同學們輪番登場，透過正向短片進行現場配音，聲音時而活潑明快、時而深情細膩，角色轉換自然流暢，充分展現高水準演繹，獲評審一致高度讚賞。

冠軍隊伍比賽後與一眾評判王敏思小姐、余文熹小姐、龍天生先生及白原顥先生合照。（保良局田家炳小學提供）

保良局田家炳小學李校長表示，對於學生是次大豐收深感欣慰與自豪：「配音不只是聲音表演，更是語文閱讀、情感理解、自信表達的綜合訓練。本校一直重視多元語文藝術教育，常設朗誦、戲劇、辯論等，安排專業導師駐校指導，讓學生跳出課本，透過聲音感受文字力量。是次同學能於全港大型賽事囊括多項大獎，背後是長時間課後苦練、老師悉心輔導，以及同學間互相鼓勵、彼此扶持的團隊精神。每一個獎項，都是對學生堅持與學校藝術教育成果的最佳肯定。」

亞軍隊伍與評判余文熹小姐合照。（保良局田家炳小學提供）

負責統籌訓練的老師表示，同學們善用課餘時間練習，細緻打磨語氣、節奏與角色情緒，逐句調整發音，並透過互相觀摩錄音、交流意見，不斷優化表現。由最初較為拘謹，到後來能獨立塑造立體鮮明的角色，學生在表達能力上有明顯進步。校方全力的支持，家長亦給予充分理解與鼓勵，成為學生堅實的後盾。這段歷程不僅讓同學們獲得多方面的肯定，更讓他們建立自信，培養堅毅不屈的品格，收穫了比成績更為珍貴的成長。

學生十分感謝校長不斷的支持，使她們信心滿滿，為校爭光。（保良局田家炳小學提供）

獲獎學生亦分享參賽心得，透過備賽過程學會在劇本中揣摩不同角色的人物性格，更掌握以聲音傳遞喜怒哀樂的技巧。當站上全港舞台，與各校好手交流切磋時，均感到眼界大開，獲益良多，並期望未來能繼續深入學習配音與語文藝術，挑戰更多不同的舞台。

負責老師與同學共同備戰，爭取佳績。（保良局田家炳小學提供）

是次全港校園配音大賽，本校學生憑出色實力勇奪五大獎項，印證本校均衡教育及語文藝術培育的豐碩成果。學校未來將持續推廣配音、戲劇、朗誦等多元語文活動，搭建更多舞台，讓每位學生發揮潛能，以聲傳意、以藝潤心。

（內容由保良局田家炳小學提供）

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