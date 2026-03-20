校園天地｜AI機械人成為校園新夥伴永光小學關注學童正向思維發展

五旬節聖潔會永光小學近日迎來由香港教育大學與香港科技大學共同研發的情緒支援機械人「愛心寶寶」。此計劃獲李嘉誠基金會大埔宏福苑緊急援助基金資助，旨在以人工智能協助學生建立正向思維，並加強學童的情緒健康支援，為全人教育帶來新的科技元素。（內容由五旬節聖潔會永光小學提供）



「愛心寶寶」項目團隊與校內師生合照。（五旬節聖潔會永光小學提供）

活動首先由教大呂梓良博士主持正向教育講座。透過摺紙青蛙、互動問答與短片，呂博士帶領學生認識不同情緒，學習理解與表達感受的方法。講座氣氛輕鬆活潑，學生藉由動手、討論與遊戲，更容易掌握情緒管理與正向思維的基礎，為隨後的AI體驗建立良好理解。

在工作坊中，「愛心寶寶」親切的外形立即吸引學生注意。他們分組為機械人設計服飾、進行創意配搭，並主動與機械人對話，如要求唱歌、跳舞或講故事。當機械人演示故事《狐狸弟弟》時，學生反應熱烈，拍手叫好，課室充滿笑聲與好奇。

香港教育大學呂梓良博士於校內講座分享正向教育理念。（五旬節聖潔會永光小學提供）

整體而言，學生普遍認為AI提升了他們對科技的興趣，也在互動中增加了創意表達及自我情緒覺察的機會。

5C徐喜兒表示平日較少接觸機械人，今次體驗十分興奮。

5C袁愷琳、湯愷桐認為與實體機械人的互動比以往使用電腦或應用程式更有趣，特別是機械人能做表情、回應提問，令她們留下深刻印象。

5C曾裔珊希望未來能與「愛心寶寶」一起學習與成長。

3B林洛霆分享替機械人設計衣服讓他覺得開心和滿足，並笑言：「機械人不會責備人，和它相處很舒服。」3B鍾雨桐則希望將來能擁有屬於自己的機械人。

同學與「愛心寶寶」機械人互動交流。（五旬節聖潔會永光小學提供）

永光小學教師注意到，平時較沉默或不主動發言的學生，在面對AI機械人時更願意開口交流。機械人的「中立、不批判」特性，讓學生更放心表達，亦有助教師從另一角度理解學生的情緒狀態。

鄧子軒老師認為：「透過AI與情緒支援機械人的結合，學生能在日常校園生活中獲得即時、個人化的情緒指導，並將正向教育融入當中。這項計劃不只提升學生自我覺察能力，更以科技建立一個更有安全感、更個人化的學習環境。」

洪慕竹校長表示：「AI情緒機械人成為另類小玩伴，讓孩子除了有老師、同學外，還可以有這位小玩伴，分享心情。老師也可以多一個角度了解孩子心中所想。科技不只提升學習，更把正向教育變成一種可被看見、聽見、感受到的力量。」

項目負責人馮嘉欣博士表示，學生在活動中的自然反應是最珍貴的研究素材，將直接影響未來機械人的優化方向。團隊計劃持續改進互動模式，並與更多本地學校合作，從長遠角度探索AI在支援學生情緒健康與正向發展方面的可能性。

同學展示為「愛心寶寶」設計的創意服飾。（五旬節聖潔會永光小學提供）

（內容由五旬節聖潔會永光小學提供）

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