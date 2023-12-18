直資聚賢｜國寶大家庭：開放日凝聚家校師生力量　展現全人教育

文：香港管理專業協會李國寶中學黃菱茵校長

香港管理專業協會李國寶中學於11月舉辦了一年一度的開放日，吸引近4000位來賓參與。校長黃菱茵表示，李國寶中學秉持全人教育，校風關愛純樸，師生關係融洽。學生組成中，八成是華語學生，兩成是非華語學生，營造一個具有不同文化背景的國際化校園，讓學生在多元種族、豐富的英語環境學習，與不同國籍的同學和睦相處。



學校在開放日成功展示了學生全人發展的學習成果。學生們在攤位遊戲中分享如何將學科知識及價值觀融入魔術、棋藝、環保和校園電視等活動，亦在舞台上擔任司儀，表演和演講。各學科展示了學生的學習成果，學生們向來賓講解學科知識，分享校園生活，展示了李國寶中學學生的積極自信、善於表達及領導的能力。

除了學生的展示外，老師們亦為來賓舉辦了天文講座、法語、設計思維工作坊和駐校作家講座等。近百位家長和校友齊心參與，提供小食和飲品，真正體現了學校各持份者團結一致，營造國寶大家庭的氛圍。

開放日期間，學校亦為小學生和家長舉辦了多項活動，包括「全港小學Scrabble英文拼字比賽」、校園導覽以及「中一入學簡介會」。中一入學簡介會吸引了近2000人在線上線下的參與，讓家長更了解學校的辦學理念和學校特色，並獲取有關入學程序和面試技巧的資訊，為子女選擇合適的學校做好準備。

黃校長讚揚學生自主開發手機應用程式，稱其為開放日的焦點之一。來賓只需掃描二維碼下載應用程式，於遊戲攤位遊玩後便能收集電子印花，換取禮品，這創新做法取代了傳統的實體印花卡。程式不僅提供學校地圖與攤位指南，還整合了問卷和電子遊戲等互動功能，大幅提升了活動的參與感。該程式出自中三學生何嘉晉（Willis）之手。在一堂電腦課上，梁志傑老師察覺到Willis對程式設計的熱情，便鼓勵他參考一段開發大型活動軟件的教學影片。次日，Willis就向梁老師展示了自己的初步設計，幾星期內便完成了這個專為開放日打造的應用程式。

Willis表示：「開發過程中，最大的挑戰是不斷迭代，並需要辨析問題所在。我特別感謝梁老師的悉心教導，讓軟件得以在開放日正式運作。看到來賓、老師與家長們的肯定，我得到莫大的滿足感。整個研發過程，由經歷焦慮不安到自信滿滿，讓我體會到成功的喜悅。」梁老師也對Willis的成就感到欣慰，他分享道：「見證Willis從沉迷在遊戲機的虛幻世界，轉而投身於程式設計的真實創造，實在令人振奮。現在 Willis對編寫程式的熱情超越了對遊戲的喜愛，這不僅象徵他的個人成長，更彰顯了學習帶來的正面轉變。看到他在開發過程中的熱忱與成就，我無比驕傲。」

開放日圓滿結束，除彰顯國寶大家庭上下一心，亦包含着學生奮發向上、師生互勵的小故事。黃校長對此感到欣慰：「開放日的成功是師生、家長和校友共同努力的成果。開放日不僅讓來賓了解學校的辦學理念，還提供了一個展示學生才藝和學術成就的平台。學校會繼續促進學生的全人發展和國際視野，並為他們提供更多展示才華的機會，鼓勵他們持續追求卓越。」

（香港管理專業協會李國寶中學提供）

作者：香港管理專業協會李國寶中學黃菱茵校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

