直資聚賢｜天水圍國際化本地學校　育人才造品格關愛社區

文：和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長

和富慈善基金李宗德小學於2002年由李宗德博士創立，李博士於培育稚子的抱負，源起至他多元而豐富的人生經歷。



李博士年幼時隨父母於多個國家定居，令他有機會接受不同國家的教育；長大後，李博士游走不同國家營商，足跡遍及全球。這些經歷造就了他獨特的視野，長年的海外生活亦鑄下了他對香港和中國的熱愛和尊重。

1970年代末，李博士決定回流香港定居，並一直以不同模式熱心參與公共事務。至 1997 年他成立和富慈善基金，投入更多的資源以擴闊社會服務範疇，藉以回饋社會。和富的信念是「人和家富，民和國富」，李博士堅信團結社區所能帶來的力量。有感教育是最有效推動社會進步的法門，李博士決心成立一所既培育美德，又追求卓越的學校，期盼為孩子的生活帶來不一樣的影響。

和富慈善基金最終成功申辦一所由政府直接資助的小學，2002年，和富慈善基金李宗德小學正式於天水圍創辦。

國際視野 與時並進

李博士的多元背景無縫融合了本地和國際文化，無疑有助打造學校成為一所國際化本地學校。學校擁有國際化的視野，與時並進，適時檢討及糅合新穎的教育法，鼓勵學生具備國際視野，追求卓越，擁抱創新，培養學生擁有能應對未來挑戰的心態。

例如，作為前瞻性的教學機構，學校早於疫情期間、2021年底已於四年級英文課之中，試行混合教學(Blended Learning)的其中三大重要策略，包括Flipped Classroom, Station Rotation及Global Connection。疫情期間實體及網課的交替更能突顯混合教學的精髓及重要性，故此學校的混合教學試行計劃不僅獲得師生正面的回饋，更廣受業界認可，進一步肯定了學校於融合教學科技的努力。

此外，學校積極推動跨學科學習，培養同學的綜合性思維能力及素養，讓他們能夠跨足不同學科，解決複雜的問題。跨學科學習不但能夠促進知識的連結，使同學更好地理解知識的相互關係，同時有助於激發學生的興趣，使學習變得更加有趣和有深度，並提高同學的學習動機和能力，面對新世紀的挑戰。

紮根本地 培育良好品格關愛社會

學校多年來紮根天水圍，一直相信學生必須要培育良好的品格，學習珍視本地傳統、對社區抱持深厚感情，並堅守美德價值觀，方能將關愛及正面的能量推展至社區。

例如我們由小一至小六都設有品格塑造課，透過體驗式活動和討論等，讓學生掌握抽象的價值概念，從而「教授」良好品格，並了解個人與別人、社會的關係。品格塑造課雖然獨立成科，然而學習品格絕不限於品格塑造課之內。不同科目有不同的獨特性，我們會按各種特質去滲透不同的價值，例如數學科講求精準；體育科講求堅毅。

建立正向的學校氛圍亦至為重要。例如希望讓孩子關愛別人，老師也要懂得去關愛學生，校長也要懂得去關愛老師，讓整個校園瀰漫關愛的氣氛。透過建立和諧、具建設性的人際關係（包括：同學之間、師生、親子等），讓同學「捕捉」與感受良好品格與美德。此外，透過服務學習讓同學體會現實場景，提出深思熟慮的問題，促進學習他人的動機，「追尋」正向品格與價值觀。

擁抱未來 關懐社區

作為一所獨特的國際化本地學校，和富慈善基金李宗德小學的最終目標，是培育學生成為發展全面、擁有品格與技能去應對21世紀挑戰的人才，從而服務社區，令香港及國家獲得和而富足的發展。

（和富慈善基金李宗德小學提供）

作者：和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

