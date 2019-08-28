【腸胃疾病】食滯未必因為吃太多？　拆解食滯背後或潛伏危機

港人向來最愛飲飲食食，一不留神常就會「食滯」，覺得食物在胃部不上不下。不少人對此不以為然，但原來經常感覺「食滯」也可能是嚴重疾病的警號？以下有腸胃科醫生拆解「食滯」背後，可能潛伏什麼危機。

香港人喜愛到處覓食，一不留意容易吃得太多，出現「食滯」的感覺。（Pixabay）

感覺腸胃「鯁住鯁住」，大部份人很自然會認為自己「食滯」了，即食得太飽導致食物來不及消化，沒什麼大不了，但其實有可能可大可小，何解？

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝指出，其實「食滯」是一種消化不順的感覺，而導致消化不順的原因很多，並不一定是食物真是停留在腸胃，無法被消化。他說：「事實上，不少其他疾病都會出現這種感覺，包括胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、功能性消化不良，甚至胃癌。」

「食滯」的感覺源於消化不順，但消化不順未必一定是因吃太多所致，不能掉以輕心。（yrss/unsplash）

一般「食滯」只維持一至兩天

應該如何分辨是一般食滯？抑或是已患病的警號？

出現「食滯」感覺，或者以為只要飲一杯消滯茶就可解決，甚至什麼都不做，等一段時間，食物就會自行消化。李醫生指，正常情況下，所謂「食滯」了的食物最後的確都會慢慢被消化，所以若「食滯」感覺只是維持一至兩天，不需要過份緊張；不過，若長時間出現這種感覺，例如持續一星期或以上，就不可以輕視，建議要求醫，或有需要接受胃內窺鏡檢查，找出原因。

除了「食滯」感持續時間長，還有其他徵狀，也可能是患上腸胃病的警號。

按圖看5個醫生指出需要盡快求醫的徵狀：