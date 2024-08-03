健康湯水食譜｜木耳雪耳山楂湯潤膚通便告別肚凸凸！4類人慎服

減肥最難減肚腩，大肚腩形成原因有好多！一些食療湯水，譬如木耳雪耳山楂湯也可幫忙調理體質，對減肥纖體有功。



便秘肚脹脹 或腸胃積氣

減肥，實在是女士們的共通話題，坊間形形式式的的減肥飲食法均令愛美的女士趨之若鶩，有些人手腳纖瘦卻有「大肚腩」，成因除了本身肥胖、運動不足、坐姿及壓力外，亦關乎腸胃。假如你的腹部在早上起床時是平坦，愈近晚上就愈往外凸肚脹脹，好像充氣的氣球一樣，很大機會是飲食習慣不良，排便不順，腸胃不暢、有食物不耐症等令胃腸積氣，譬如麩質、酒精、酵母和乳製品。假如你屬此類，可以嘗試多吃潤腸及消滯的食物或湯水調理。

雪耳又稱銀耳、有平民燕窩之稱，亦是「菌中之王」。（資料圖片）

雪耳潤燥 黑木耳降血壓血脂

雪耳又稱銀耳、白木耳、銀耳子等，屬於真菌類銀耳科銀耳屬，有「菌中之王」的美稱。雪耳富天然植物性膠質，有豐富的膠原蛋白，是良好潤膚食品，被稱為「平民燕窩、平民花膠」，其中以「漳州雪耳」的膠質較多，滋潤、潤燥效果較強，口感也較爽口。

黑木耳又稱雲耳，營養豐富，有長壽補品之稱。現代醫學研究發現黑木耳有多種抗凝血物質，可促進血液循環，有降血脂及血壓的功效，預防心腦血管疾病。

木耳雪耳山楂湯食譜

木耳雪耳山楂湯4類人慎服

註冊中醫師楊恩劍寧認為，木耳雪耳山楂湯有消食、潤腸通便、滋陰潤肺的功效，適合夏天纖體減肥，可潤澤皮膚，降血脂、血壓及改善心血管問題。但有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。

木耳雪耳山楂湯食譜

食譜 木耳雪耳山楂湯（煲） 材料 黑木耳38克、銀耳38克、山楂10-15克、蜜棗2粒、鹽少許、水約1500毫升 做法 1.銀耳及黑木耳先浸發至脹身，切去銀耳的蒂部，將銀耳及黑木耳切細。 2.將山楂及蜜棗沖洗乾淨。 3.加水入湯鍋，放入全部材料。 4.以中或慢火煲30分鐘完成，加少許鹽調味。

按圖了解此湯的食材療效：

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雪耳：味甘淡，性平，補脾開胃、益氣清腸、養胃生津、滋陰潤肺的功效。

黑木耳：味甘，性平，有滋陰潤肺、養胃潤腸、和血止血之效。

山楂：味酸、甘，性微溫，有消肉食積、化瘀血、收斂止瀉。可促進消化，並可降血脂、降血壓，從而改善心血管功能及有減肥效果。

此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



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