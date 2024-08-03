健康湯水食譜｜木耳雪耳山楂湯潤膚通便告別肚凸凸！4類人慎服
撰文：尹嘉蔚
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減肥最難減肚腩，大肚腩形成原因有好多！一些食療湯水，譬如木耳雪耳山楂湯也可幫忙調理體質，對減肥纖體有功。
便秘肚脹脹 或腸胃積氣
減肥，實在是女士們的共通話題，坊間形形式式的的減肥飲食法均令愛美的女士趨之若鶩，有些人手腳纖瘦卻有「大肚腩」，成因除了本身肥胖、運動不足、坐姿及壓力外，亦關乎腸胃。假如你的腹部在早上起床時是平坦，愈近晚上就愈往外凸肚脹脹，好像充氣的氣球一樣，很大機會是飲食習慣不良，排便不順，腸胃不暢、有食物不耐症等令胃腸積氣，譬如麩質、酒精、酵母和乳製品。假如你屬此類，可以嘗試多吃潤腸及消滯的食物或湯水調理。
雪耳潤燥 黑木耳降血壓血脂
雪耳又稱銀耳、白木耳、銀耳子等，屬於真菌類銀耳科銀耳屬，有「菌中之王」的美稱。雪耳富天然植物性膠質，有豐富的膠原蛋白，是良好潤膚食品，被稱為「平民燕窩、平民花膠」，其中以「漳州雪耳」的膠質較多，滋潤、潤燥效果較強，口感也較爽口。
黑木耳又稱雲耳，營養豐富，有長壽補品之稱。現代醫學研究發現黑木耳有多種抗凝血物質，可促進血液循環，有降血脂及血壓的功效，預防心腦血管疾病。
木耳雪耳山楂湯4類人慎服
註冊中醫師楊恩劍寧認為，木耳雪耳山楂湯有消食、潤腸通便、滋陰潤肺的功效，適合夏天纖體減肥，可潤澤皮膚，降血脂、血壓及改善心血管問題。但有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。
|食譜
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木耳雪耳山楂湯（煲）
|材料
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黑木耳38克、銀耳38克、山楂10-15克、蜜棗2粒、鹽少許、水約1500毫升
|做法
|1.銀耳及黑木耳先浸發至脹身，切去銀耳的蒂部，將銀耳及黑木耳切細。
|2.將山楂及蜜棗沖洗乾淨。
|3.加水入湯鍋，放入全部材料。
|4.以中或慢火煲30分鐘完成，加少許鹽調味。
按圖了解此湯的食材療效：
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雪耳：味甘淡，性平，補脾開胃、益氣清腸、養胃生津、滋陰潤肺的功效。
黑木耳：味甘，性平，有滋陰潤肺、養胃潤腸、和血止血之效。
山楂：味酸、甘，性微溫，有消肉食積、化瘀血、收斂止瀉。可促進消化，並可降血脂、降血壓，從而改善心血管功能及有減肥效果。
此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。