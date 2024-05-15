胃痛食物｜紓緩腸胃不適醫生推薦12款食物　香蕉全麥包梳打餅應急

都市人生活壓力大，加上食無定時，若胃痛、肚痛、作嘔等不適突如其來，但身邊又沒有藥物時怎麼辦？原來有些食物可以應急，幫助紓緩胃部不適，不過有病當然要看醫生！



低脂淡味或微鹹食物 防胃酸釋放暫緩腸胃問題

肚痛、胃痛的情況對於都市人並不陌生，根據美國家庭醫生Matthew Goldman，以下12樣食物有助暫時紓緩胃部不適。例如低脂肪、淡味或是微鹹的食物都有助暫時紓緩胃部不適，因為它們可以防止胃中的酸質釋放，還可吸收因空腹而引起的刺激性酸質。而且只需要小小的分量，便有效暫緩腸胃問題。

按圖看12樣紓緩胃部不適食物：

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1. 薑：薑當中的薑辣素能刺激胃腸黏膜，有效治療因寒涼食物而引致的胃痛，緩解噁心和嘔吐。根據美國家庭醫生Matthew Goldman建議，將已去皮的生薑配上暖茶或水是最有效。

其實含有生薑成分的食物亦有同等功效，如薑糖及薑餅。不過要注意食物如有過多的糖分便不適合，因為糖會令情況更差。如果你遇到的是消化不良或有太多胃氣，更要避免吸入糖分。

2.梳打餅：含鹽的食物有助於替代丟失的電解質。

3.香蕉：鉀質豐富，可補充嘔吐或腹瀉導致脫水的患者重要的礦物質。而且甜度適中，不會造成噁心，當中的碳水化合物在進食不多的情況下可補充體能。

4.蘋果醬：容易消化，有助緩解腹瀉，及提供一定熱量。

5.乳酪：當中的蛋白質能中和胃酸，使胃痛緩解。

6.清湯：有利補充體液，建議選擇脂肪低的清湯會較容易消化。

7.澱粉質：建議白烚薯仔或蔬菜，補充體能同時亦較容易消化。

8.麵類：不會在胃裡停留太久，所以不會刺激胃酸，減低不適感。

9.飯類：粥會較飯好，保護胃黏膜同時亦非常容易消化。

10.全麥麵包：不會留在胃部太耐，可吸收部分胃酸。

11.燕麥：有助保護胃黏膜，減少胃酸造成的不適。

12. 電解質飲品：嘔吐和腹瀉都會令身體流失大量水分，而電解質濃度接近身體所需，故飲用電解質飲品能補充身體所需同時，亦為身體減少負擔。

胃部不適的起因有很多，以上只是紓緩不適的食物。最好都是向家庭醫生尋求問題根源。



腸胃不佳避免4種食物

如果你的腸胃是較弱的話，醫生Matthew Goldman則建議應避免以下4類食物。因為會有可能增加噁心、腹脹、嘔吐或腹瀉情況。

按圖看4類應避免食物：

1.香辣食物：辣椒、洋蔥等。

2.高脂肪食物：炸雞、香腸、煙肉等。

3.酸性食物：咖啡、橙汁、番茄汁等。

4.高糖食物：糖、蛋糕等。

資料來源：Cleveland - 《Ginger Ale and Saltine Crackers? 5 Ways to Ease Stomach Pain and Nausea》