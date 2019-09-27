【失眠】眾人皆睡我獨醒？　認識4大失眠類型　減患抑鬱症風險

睡覺是人們每天必做的事，如以正常人平均每日要睡八小時的標準計算，人生更有超過三分一時間都在睡覺。只是若不幸遇上失眠，夜夜都要「眾人皆睡我獨醒」，不但令身體難獲休息，精神上的折磨也不能小覻！ 其實在國際標準來說，失眠是有四種類型，而睡不着只是其中一種。且看精神科專科醫生葉沛霖的相關解說，及看看失眠除會令身心疲倦外，還會對我們帶來多大的損害。 撰文：精神科專科醫生葉沛霖

失眠可提高發生意外的風險，對生活質素的影響不容輕視，。（dogukan/unsplash）

長期失眠在本港是一個常見的問題，綜合不同調查的結果，香港大約十分之一的人口面對長期失眠的問題，即每十個港人就有一個失眠。

先看看失眠的四個類型（按圖了解）：

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根據世界衛生組織的定義，失眠可分為以下幾類：

(i) 難以入睡型：患者經常要超過30分鐘才能入睡 (ii) 不能持續沉睡型：患者睡眠時多次醒來，整晚睡眠斷斷續續，有些患者中間醒後亦可能要較長時間才能再次入睡 (iii) 過早醒型：患者比平常早兩小時或以上醒來，常常在凌晨或半夜醒來後難以再次入睡 (iv) 難以恢復疲勞型：睡眠質素差，起床時仍然感到十分疲勞，好像沒有睡過一樣

如果以上情況每星期出現三次或以上，情況維持超過一個月，或對日常生活構成影響，便可能已經是患上失眠。失眠不單單只是睡不着的問題，大量醫學研究發現，長期失眠會增加患上各種精神及身體疾病的機會，影響日常生活及生活質素。

失眠可以有多嚴重？

早於1980年代，美國一個大型的流行病學研究就發現，失眠患者中有四成同時患有另外一種精神疾病，而在沒有睡眠問題者當中則只有不足兩成。不同的追蹤研究均發現，失眠會增加濫用酒精或藥物的機會，亦提高患焦慮症及抑鬱症的風險，尤其失眠者患上抑鬱症的機會平均高一般人五倍。此外，失眠亦是精神疾病如抑鬱症、躁鬱症等復發的風險因素。

美國有研究發現，四成失眠患者同時患有其他精神疾病，當中不少是患抑鬱症。（ericjamesward/unsplash）

患心臟病、糖尿病風險或提高

研究也發現，不少身體疾病可能與失眠有關連，包括高血壓、心臟病、糖尿病、中風、癌症、髖骨骨折等。失眠也可能增加各種意外（如工業意外、交通意外）的風險達2.5至4.5倍。

由此可見，長期失眠問題必須正視，應盡快尋求專業協助，找出成因，對症下藥，以減低對身心健康及日常生活的影響。

精神科專科醫生葉沛霖。（撰稿人授權提供）

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