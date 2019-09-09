【睡眠質素】失眠元兇變起床恩物！　學懂利用藍光可防止賴床

相信不少打工仔都曾聽聞藍光會對視力及睡眠質素有不良影響，但大家要明白，藍光本身並不邪惡，早就存在於大自然中，如懂得跟它相處的話，說不定更可令自己在早上精神地醒來，戒除賴床習慣。

現代人把藍光視為邪惡之物、失眠元兇，皆因人們會長時間曝露於手機、電腦發出的藍光之下，影響身體的褪黑素分泌以至睡眠品質。（Manuel Del Moral /Unsplash）

曾有研究指出長時間接觸藍光（如過度使用電話等電子產品）會永久損害視力，甚至增加患上老年黃斑變性的風險，引致失明。

老年黃斑病變，是一種多見於五十歲以上人群的眼睛疾病，它會引發視網膜的病變，令眼部中心視力緩慢下降，然後逐漸出現視物變形，最終導致視力喪失。有些打工仔可能會自恃還年輕，暫不理會，但卻擔心藍光會引致失眠，因這是個非常貼身，而且會影響每個年輕層人士的習慣。

現代人日日機不離手，十多小時的電腦、手機、電視都是日常的藍光來源。藍光會通過眼睛和皮膚「叫醒」身體，使腦部松果腺停止產生褪黑素。當身體缺乏褪黑素，便不會感到睡意，無法入睡。因此，人人都把藍光視為睡眠大敵，想方設法阻隔它以獲良好睡眠。

藍光的正面用途

然而，藍光是否完全邪惡呢？一件事總有兩面性，當大家在擔心它會影響睡眠質素時，其實另一方面來說，它卻有大派用場的時候，那就是當大家賴床不願醒時

起床常被戲稱為打工仔返工的第一道難關，想必很多人都試過想醒但又回頭睡了，或醒了卻沉醉於被窩的經驗。「瞓多陣」某程度上確是一種令人愉快的事情，但如一下睡過了頭而導致遲到，想必沒多人會笑得出吧！在半睡半醒時，藍光就是令人們精神起來的法寶，而在早上，家中最大的藍光來源就是太陽，所以在早上睜開眼的一刻便接觸陽光（藍光），就可以減低返睡的機會。

其實藍光本質中性，它決定了人體褪黑素的分泌，以至起床睡眠時間。而自然中最大的藍光來源正是太陽，所以白天運用得當其實可以叫人戒掉賴床。（Mink Mingle/Unsplash）

若然打工仔覺得朝早很難睡醒，不妨在前一晚便把手機放在離床數步遠的窗邊，然後在第二天醒來時，不再按下Snooze鍵（延後響鬧功能），反是打開窗簾讓陽光進來；更徹底的方法是立即到樓下散步走兩圈，藉一點簡單運動來喚醒身體。

此外，藍光還有助改善抑鬱、促進新陳代謝和清醒感以及改善暗瘡的功效。去到中午，接觸藍光也是克服飯氣攻心的有效方法。2013年一頂研究表明藍光和咖啡合在一起能夠提升人的反應時間和工作記憶。另外，於下午茶時間到窗邊享用冰茶或綠茶，會比喝杯咖啡更有提神呢，這樣至夜晚時就不會太難入睡了。

（資料來源：Forbes）

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