【發炎】多吃4種水果防炎症！5類食物抗發炎避開紅肉炸物

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許多水果與蔬菜，富含天然抗氧化劑（Antioxidant）和植物多酚（Plant polyphenol），美國哈佛大學公共衛生學院（Harvard School of Public Health）營養學系教授法蘭克·胡（Frank Hu）表示，根據研究，吃堅果、蔬果與咖啡等含多酚的食材，有助於降低身體發炎、心血管疾病和糖尿病（Diabetes）的機率，且健康飲食除了可降低慢性病的風險，也能幫助改善情緒和整體生活品質。

文: Jamie Chang　醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

要治療與預防身體發炎，建議少吃精製澱粉（如白麵包和糕點等）、油炸食品、汽水、紅肉（如豬牛羊肉或漢堡肉），和加工肉品（如熱狗、香腸等），以及人造牛油（即植物性牛油)、酥油和動物油等。如果餐與餐之間肚子餓了，建議選擇以下5種健康的抗發炎食物，作為果腹的點心：

5種抗發炎食物：牛油果、番茄……（點擊下圖看清！）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抗氧化抗發炎！多吃這些水果喝綠茶

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