【減肥】肥胖基因令你愛吃高脂食品？先天肥胖要變瘦秘訣是…

肥胖與纖瘦是由先天的「肥胖基因」決定嗎？肥胖除是一個身型問題外，更可能帶來高血壓、心臟病、高膽固醇及糖尿病等慢性疾病的風險，但在努力減肥時，很多人都不禁會問：有沒有人可天生就瘦？

肥胖基因真的存在嗎？（Unsplash/canweallgo）

肥胖是一個值得關注的健康狀態，因身體過度肥胖會令很多器官的負擔增加，繼而引致許多疾病出現，甚至縮短壽命。

基因決定你易肥？（按圖）：

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容易肥胖是由先天決定？

「肥胖基因」真的存在嗎？難道肥胖是天生決定？為尋找答案，美國Icahn School of Medicine的研究人員於2013年便曾進行研究，結果發現人類和老鼠身上如失去某種基因功能，便會導致病態的肥胖。這個研究曾以一個大的以色列阿拉伯家族作研究對象，發現這家族正正受體染色體隱性（autosomal recessive）病態肥胖所影響，而且在家族成員的體內發現到他們的基因有截斷式的突變（truncating mutation）。

而在另一方面，研究人員亦在老鼠身上進行實驗：他們將實驗鼠體內的Cep19基因移除，發現老鼠之後會變得肥胖，並且患有糖尿病，而且牠們在食慾增加時，脂肪代謝的表現有被削弱，所消耗的能量也有減少。

研究人員Dr. Martignetti指，是次研究所製造出來的實驗老鼠比一般的老鼠重多一倍，並出現胰島素抵抗的反應。不過研究人員指，仍未清楚該基因對維持體型有哪些功效，未來仍需進行更多研究去證明此基因對肥胖有怎樣的影響。

瘦是天生？基因決定？

不少人都認為「減肥是終身事業」，但有沒有可能有些人可以不勞而獲呢？（按圖）：

2019年英國劍橋大學曾進行過研究，採集了14000名人士的DNA樣本作對比，當中包括1600名健康並纖瘦的英國人、2000名嚴重肥胖的人，以及10400名體重正常的人。同時，研究人員要求參加者填寫有關生活習慣的問卷。

結果發現，嚴重肥胖人士體內多有一組和過重有關的基因，而且他們的基因風險相比體重正常的人為高，這會導致他們過重的風險增加。相反，較纖瘦的人除不僅擁有較少與過重有關的基因，而且更擁有一些與身材苗條有關的新基因。有份參與是次研究的Sadaf Farooqi教授表示，他們下一步是要找出和苗條有關的基因，並呼籲大家不應隨便批評別人的體態。

飲食喜好都是基因決定？

大家都知飲食是造成肥胖的主因之一，那基因又會不會影響我們的飲食喜好呢？（按圖）：

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2016年劍橋大學的另一項的研究也發現，擁有MC4R（melanocortin 4 receptor）基因變異的人，會更喜愛進食高脂肪的食物。早前的老鼠實驗已證明MC4R可導致實驗鼠進食更多脂肪，但與此同時，牠們卻只進食十分少量的糖份，所以目前仍未清楚了解這種基因與人類進食行為之間的關係。

不過是次研究也以人為研究對象：參加研究的人士在安排下可進食賣相和味道一樣，但脂肪含量分為低（20%）、中（40%）及高（60%）的3款咖喱雞肉（chicken korma），以測試身形纖瘦、肥胖及因MC4R基因有缺陷而導致肥胖的參加者在飲食方面的喜好。

結果發現，雖然3個組別人士進食雞肉的分量相若，但MC4R有缺陷的參加者進食高脂肪含量咖喱雞肉的分量，相比瘦的人士竟高上95%，亦比一般肥胖人士高出65%。

研究人員認為這個缺陷會令這些人不自覺傾向進食高脂肪的食物，因此令他們更容易超重。不過他們亦補充指，除MC4R外，仍有十分多基因是會增加體重上升的風險，因此未來仍需研究這些基因對飲食習慣有甚麼影響。

後天影響肥胖因素

除天生的基因影響外，美國國家衛生院（NIH）資料指出，其實還有另一些可能造成肥胖的因素：

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保持苗條身型小貼士

基因雖可能對體重上升風險有所影響，但要保持健康身型，終究仍離不開要保持均衡飲食、充足運動和保持充足的休息。以下就為大家提供一些小貼士（按圖）：

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（資料來源：《英國劍橋大學》、《美國國家衛生院》、《劍橋大學》、《衛生署衛生防護中心》、《衛生署》）

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