【脾胃虛】鼻紅胃熱脾虛瞓覺流口水！五官看健康多動腳趾養脾胃

脾胃的「預防」比「治療」更加重要。現代人因應網路、電子產品等現代化發明，夜生活多彩多姿，加上「進補」觀念普及、飲食趨向精緻化，明明吃進很多營養補品，為什麼身體還是這麼虛，動不動就生病呢？小心，有可能是你的脾胃生病囉！

中醫講的「脾胃」是指整個消化系統以及所屬經絡、肌肉、四肢、口唇等，而不是單指解剖學上的脾臟和胃部。看過中醫的人應該都會發現，中醫很注重「健脾胃」這件事，其實脾胃不好從臉部就可以看出端倪，一起來看看自己是有也有這些症狀 !

脾胃好不好，看五官就知道！（點擊下圖看清！）

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1、鼻翼發紅→多有胃熱

脾胃的經脈和人的鼻子相連。鼻腔乾燥、嗅覺失靈、流清鼻涕、鼻子出血，大多是脾胃虛弱所導致的。鼻翼發紅的人，多有胃熱；鼻頭髮青伴有腹痛，也說明脾胃功能不好。

2、眼易疲勞→脾胃不足

脾胃不好容易氣血不足，進而影響到肝，肝開竅於目，所以眼睛容易疲勞，看不清東西。另外，脾和人體液的吸收關係很大，如果常出現眼睛紅腫、臉腫等現象，也可能是脾的問題。

3、睡覺流口水→是脾虛

一般來說，脾胃好的人嘴唇是紅潤的，乾濕適度，潤滑有光；而脾胃不好的嘴唇發白、沒有血色，顯得非常乾燥，容易破皮、裂口。口臭、牙齦腫痛等症狀大多和脾胃消化能力不足有關。另外，睡覺時會流口水，也是脾氣不足的一種表現。

4、皮膚暗黃生斑→多脾虛

脾在中醫中主五色之黃色，因此脾虛人群大多表現為暗黃，嘴巴周圍為重。此外，很多人的脾胃不好，是由過度勞累或情緒引起的。尤其是春天，肝火旺盛，人往往易怒。脾胃失調的人，春天常常覺得身上沒勁、手腳冰涼、有時還會拉肚子。

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養好脾胃，關鍵點在這裡

脾胃有四怕

胃生病大多和人飲食不節制有關，脾生病則與人過度勞累有關。雖然脾胃生病的起因不一樣，但必須一起養。一怕生，二怕冷，三怕撐，四怕生氣。生冷的食物，如各種冷飲、生的蔬菜水果等，會帶著寒氣進入身體，最容易傷及脾胃。此外，脾胃最怕撐，飢一頓，飽一頓對它傷害最大。

有些藥最傷脾胃

很多西藥都會刺激腸胃，比如硫酸亞鐵、氨茶鹼等會讓人噁心、嘔吐；胍乙啶、心得安等會引起腹瀉；阿司匹林、水楊酸鈉、消炎痛等會誘發胃及十二指腸潰瘍導致出血。一些苦寒類的中藥，如板藍根、六神丸等，虛寒體質、經常拉肚子的人不宜久服。

笑是給脾胃最好的禮物

人憤怒、怨恨或焦慮時，胃和臉一樣充血而發紅；人悲傷、沮喪或憂鬱時，胃就變得蒼白，胃液分泌不足，活動也減少。中醫也認為，不良情緒會影響肝的調節功能，進而會影響脾胃。可見，學會笑是給脾胃最好的禮物。

多動腳趾養脾胃

建議脾胃不好的人多動腳趾，相當於按摩脾胃二經。上班時，可以邊工作邊用腳趾抓地、抓鞋底，每次抓5分鐘。或者在洗腳盆裡放一些橢圓形、大小適中的鵝卵石，邊泡腳邊用腳趾抓石頭。

脾胃喜歡細碎的食物

脾胃喜歡細碎的食物。國外有研究證明，如果每口食物都能做到反覆咀嚼，堅持幾十年，你的健康狀況就會明顯好於同齡人。

春夏秋冬各有養法 - 春天少吃酸，多吃點甜味食物，如山藥、香蕉、大棗等，以養脾臟之氣。 - 夏天濕氣較重，多吃豆類健脾利濕，同時少淋雨、少貪涼。 - 從立秋開始多喝粥，粥最健脾。 - 冬季寒冷，容易刺激胃酸分泌增加，平時最好早睡晚起、多曬太陽，讓身體溫暖，是保護脾胃的最好方法。

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