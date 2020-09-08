【減肥】新陳代謝慢易肥脫髮快衰老！促進代謝10種方法飲凍水多企

減肥，幾乎是所有女人的終身事業，但對新陳代謝慢的人來說減肥變得困難！新陳代謝快，即體內消耗卡路里的過程快，與減肥息息相關。除了減肥，新陳代謝慢可能有損健康？該如何促進體內新陳代謝？飲咖啡和多站立原來也有幫助。

常聽聞「新陳代謝」可幫助減肥、維持身體的能量，究竟什麼是新陳代謝？《Harvard Health Publishing》指，新陳代謝是體內消耗能量並燃燒卡路里的內部過程。新陳代謝全天候運作，即使在休息或睡覺時，也會透過攝取的食物和營養轉化為身體所需的能量，以保持身體呼吸、血液循環、生長、修復細胞及其他一切身體活動。

新陳代謝是體內消耗能量並燃燒卡路里的內部過程。（GettyImages）

新陳代謝慢易肥、易老化？

新陳代謝的運作速度會受基因和年齡影響，它會隨著年齡的增長而減慢。新陳代謝緩慢會消耗更少的卡路里，即更多卡路里會以脂肪的形式儲存在體內。除了易肥，更代表修復能力減慢，便會容易衰老。

綜合《Bustle》的報道，新陳代謝變慢或會帶來其他問題：（按圖）

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促進新陳代謝的10個方法

新陳代謝如斯重要，有什麼方法可以增加代謝速度？《healthline》列出了10個有效促進新陳代謝的方法，不妨多作參考：（按圖）

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1. 【多喝水，尤其凍水】

含糖飲料含有熱量，所以用水取代它們當然能減少攝取卡路里。但原來喝水也可暫時加速新陳代謝，2003年和2007的研究顯示，飲用500毫升的水可使一小時的休息代謝率增加10至30％。

飲凍水更有效

同時研究分析得出，喝凍水更有效燃燒卡路里，因為身體會消耗能量暖和身體，以保持體溫。

2. 【進餐時多攝取蛋白質】

進食可增加新陳代謝，稱為食物熱效應（TEF），由消化、吸收、 處理膳食中的營養所需的額外卡路里所造成。研究顯示，蛋白質使食物熱效應（TEF）上升的幅度最大，可將新陳代謝率提高15至30％，而碳水化合物只有5至10％、脂肪則0至3％。

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3. 【喝綠茶或烏龍茶】

綠茶和烏龍茶已被證實可使新陳代謝提高4至5％，研究反映，綠茶和烏龍茶有助將體內儲存的某些脂肪轉化為游離脂肪酸，使脂肪燃燒增加10至17％。

《Harvard Health Publishing》引述2011年發表在《Obesity Reviews》上的一項整合分析，發現食用約250毫克的兒茶素（約3杯綠茶的含量）有助促進新陳代謝，足以平均每天燃燒100卡路里。

4. 【喝咖啡】

研究發現，咖啡中的咖啡因可促進3至11％的新陳代謝，像綠茶一樣也可促進脂肪燃燒。但攝取過多咖啡因會適得其反，出現焦慮或失眠等，看咖啡因的攝取上限（按圖）：

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5. 【多吃辛辣食物】

辣椒含有辣椒素，辣椒素可促進新陳代謝，但如要看到顯著的效果或需大量辣椒劑量，並非人人能接受進食大量辛辣食物。

一項研究顯示，每餐吃辣椒會燃燒額外約10卡路里，雖然僅在食物中添加辣椒香料的效果可能很微小，但是雙管齊下，同時多做其他促進新陳代謝的方法，也會有助促進新陳代謝。

6. 【椰子油取代烹調用脂肪】

椰子油與其他飽和脂肪不同，它的中鏈脂肪（medium-chain fats）含量較高，中鏈脂肪比牛油等食物更能促進新陳代謝。

一項研究發現，與長鏈脂肪（long-chain fats）相比，中鏈脂肪將新陳代謝提高了12％，而長鏈脂肪僅將新陳代謝提高4％。

7. 【充足睡眠】

研究指出，睡眠不足會使新陳代謝率下降，缺乏睡眠令人容易變肥。同時，睡眠不足會增強飢餓激素Ghrelin，並降低飽腹激素Leptin，使人更易感到肚餓。

你的年齡該睡多久？（按圖）

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8. 【多站立】

上班上學，日坐夜坐，久坐其實難以消耗卡路里，更可能導致體重增加。研究反映，與坐相比，站起來工作一整個下午可多消耗174卡路里。

9. 【做高強度間歇式訓練（HIIT）】

高強度間歇式訓練（HIIT）是爆發性的劇烈運動，即使完成訓練，亦會透過增加代謝率燃燒更多脂肪。一項研究發現，一群超重的年輕人進行了12周的高強度間歇式訓練後，他們的脂肪量減少了4.4磅，而腹部脂肪減少了17％。

10. 【訓練肌肉】

肌肉比脂肪更具代謝活性，所以鍛煉肌肉有助增加新陳代謝。有鍛練肌肉的人士即使在休息，每天也會燃燒更多的卡路里。

舉重有效訓練肌肉

舉重是阻力訓練之一，除了可幫助維持肌肉質量，並阻止減肥期間可能出現的新陳代謝下降。一項研究以48位超重的女性為研究對象，她們每天只可攝取800卡路里。當中，部分女性有進行阻力訓練，她們維持了一定的肌肉質量、新陳代謝率、力量。而其他沒有運動的女性雖同樣地減輕了體重，但同時失去肌肉質量和代謝率下降。

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