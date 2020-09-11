【中醫教室】抑鬱失眠或肝有事！養肝8貼士花膠燜冬菇加重肝負擔

肝臟是身體第二大器官，具有新陳代謝的功能，並能分解毒素。都市人生活壓力大，加上飲食不均衡及經常捱夜等，都會加快肝臟受損。一旦肝臟受損，患肝病的風險就會大增，例如肝炎、肝硬化，甚至肝癌。而肝臟功能變差，也會影響其他身體器官，出現大大小小的症狀。中醫常說要「養肝」，究竟肝可以如何養？飲食上應如何配合？

肝臟在早期發生問題時，絕大部分情況都不會呈現任何臨床徵兆，因此大家應好好養肝，預防肝臟疾病。你的肝健康嗎？做個小測試，看看你是否需要特別注意護肝！（按圖👇👇👇）：

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中醫看肝臟

肝臟，是人體的重要器官之一， 有助身體代謝解毒；負責管理新陳代謝、分泌、排毒、免疫防禦等功能。一旦肝臟功能失常，就容易誘發肝炎、脂肪肝、肝硬化以致肝癌等肝臟疾病。

註冊中醫師鄧蕙盈指，從中醫角度來看，肝屬五臟之一，不但有疏泄全身氣、血、津液的作用，更負責血液儲藏及調節。當肝臟疏泄功能失效，就容易導致肝鬱，情緒或容易變得波動，甚至易出現抑鬱和憤怒等情緒。

▼ 按圖看清8大肝火盛症狀 👇👇👇：

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此外，肝也會促進及調和脾臟的消化功能，因此如肝的疏泄功能失調，就可能會影響食物運化功能，並可能導致腹痛、嘔吐、腹脹或腹瀉等。

眼和肝經連接，眼睛健康也須靠肝血滋養，因此，眼和肝十分相關，不少肝病症狀，也能透過眼睛反映；例如肝膽濕熱，引起眼黃。經常捱夜、飲酒、應酬、情緒差、吸煙等人士，肝臟會容易變差，要特別注意養肝。

養肝小貼士

▼ 既然肝臟十分重要，那麼我們又可如何養肝呢？ （按圖👇👇👇）：

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1）綠色食物養肝

有時工作太忙碌，吃飯時間有可能變得不定時。加上，可能會選擇高熱量、多油或加工食品，容易令脂肪堆積。不但容易造成脂肪肝，也會令肝臟進一步受損。因此，如要養肝，最好固定食飯時間，並均衡飲食，避免進食快餐或加工食物。

▼肝氣屬木，其代表顏色為綠色，日常大家也不妨多吃綠色食物，有助養肝（按圖👇👇👇）：

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2）飲充足的水

每日要飲充足的水，鄧醫師建議每日要飲1500至2000毫升的清水。夜班工作、肝火盛的人尤其要注意飲水量。

多飲水不但有助肝臟排毒，減少代謝產物和毒素，可有助大大減少肝臟受損的機會。

▼鄧醫師為大家推介了以下的疏肝茶飲（按圖👇👇👇）：

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3）盡量在11點前睡覺

根據經絡養生，肝經和膽經在晚上11點為運行時間。如在此時進入睡眠狀態，可讓肝臟進行自我修復，減低對其造成的不良影響。

晚上11時至凌晨1點：走膽經，需要進入「熟睡」，膽臟方可排毒

凌晨1時至至3點：走肝經，肝進行排毒的條件，也是需要熟睡。如你從事夜間工作，建議每星期至少要1天、每月要有1周，盡量早睡。

4）管理情緒

養肝另一個重要方法，便是要學會管理情緒。日常保持心平氣和、樂觀開朗，有助肝氣正常生發、順調。肝氣疏泄功能正常，氣機調暢、氣血平和才能令心情舒暢和開朗。如肝失疏泄，肝氣鬱結，人就會悶悶不樂，多愁善感。而肝氣過亢，就會煩躁易怒，失眠多夢。這都是因為「肝」的功能表現異常而出現的情志問題。

此外，外界的精神刺激，也會影響「肝」的疏泄功能，尤其是大怒最容易使肝失疏泄，因此有「暴怒傷肝」之說；反之，如果情志不暢，經常生悶氣，同樣會引起肝氣不疏。

▼疏肝解鬱茶療：三花解鬱茶（按圖👇👇👇）：

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5）規律運動

都市人生活忙碌，未必有充足運動量；而少運動，也可能會增加患上脂肪肝的風險。除了飲食上要注意外，規律運動也可有助打擊內臟脂肪，有助你預防脂肪肝。建議每星期應進行最少150分鐘的中等強度運動，例如快步行、水中有氧運動、網球雙打、踏單車、打排球和棒球；或是每星期應進行最少75分鐘劇烈運動，例如快速游泳、跳繩、打籃球及踢足球等。

6）忌過分滋補

不少人可能會覺得，要加強肝功能，要滋補；不過鄧醫師指，過分滋補，正正和肝主疏泄的功能背道而馳。

養肝其實要避免肥甘厚味的食物，以及過分滋補。從中醫角度來看，肝病屬於由濕熱體質所引起，因此通常不適合補。四物湯、人參雞湯、花膠燜冬菇等滋補類食品，都易火上加油，不但不能改善肝臟功能外，反而會對肝臟造成負擔。另外，除了滋補類食品外，日常也應避免經常食用麻辣、刺激、油煎、油炸食品及麻油，以免引起火氣，影響肝功能。

日常應避免經常食用麻辣、刺激、油煎、油炸食品及麻油，以免引起火氣，影響肝功能。（Unsplash／ruthyyang）

另一方面，服用中藥材時，也要多加注意。部分中藥材，屬於溫補性質，例如北芪、當歸、高麗參、鹿茸、制附子等。體質燥熱的人士，如服用這些中藥材，容易引致肝火旺盛。而如果本身體質就屬肝火旺盛的人，服食這些中藥材，達不到溫補效果之餘，更會出現燥熱症狀，如喉嚨痛、生痱滋、失眠等。

7）避免睡前食宵夜

鄧醫師指，通常在睡4小時前吃晚飯，較為理想。如果吃完宵夜後，就馬上睡覺，會令肝臟在睡眠時，仍要運作，無法休息。這樣會影響代謝及排毒的功能，並容易令肝臟堆積脂肪，造成脂肪肝。

▼大家可透過按壓穴位保健，每日揉按每穴2次，每次1至2分鐘（按圖👇👇👇）：

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8）戒煙酒

大家都知吸煙對人體有害，尤其是肺；不過原來吸煙也會傷肝。香煙中的尼古丁需要肝臟代謝，因此會加重肝臟排毒的負擔。另外，大量吸煙會易減低血液流量，影響肝臟的血液調節功能，並影響其自行修復功能，甚至提高患肝病的風險。

至於酒則屬辛烈之品，適量飲用其實有助行氣活血。可是，當飲酒過量，就容易產生濕熱。長期飲酒，更會令酒入肝經，出現肝膽濕熱等症狀，例如眼黃、頭痛、口苦、口臭，小便黃等。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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