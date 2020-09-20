【秋分】濕疹哮喘鼻敏感易發作　潤肺防秋燥6貼士多吃淮山飲暖水

秋分（9月22日）為廿四節氣中秋天的節氣，剛好是秋季的中間點。秋風涼爽，一般秋分之後的降雨量亦不會高，但是「一場秋雨一場寒」，氣溫隨著秋雨而進一步下降，因此要注意保暖，尤其是肚臍和氣管的部分。飲食方面，要養肺潤燥，預防秋燥。

秋分容易引起舊病復發，例如鼻炎、慢性支氣管炎、哮喘、腸道傳染病及慢性胃炎等。另外，也容易誘發皮膚問題，例如濕疹，所以在飲食上更要注意滋潤，而不能過分進補。

▼秋分養生6招，可按圖瀏覽👇🏻👇🏻👇🏻

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養生６大貼士

• 多飲水、多食白色食物

秋分要去「秋燥」，因此首要的是重補水，建議每日可飲用2000毫升暖水。另外，肺為嬌臟，秋天較乾燥，辛味入肺，可少量食用辛辣食物，有助肺氣宣發；切記不可吃太多，否則就會燥熱傷肺，出現反效果。

秋分養生要多飲水、多吃白色食物。（Unsplash／janasabeth）

秋天容易出現咳嗽、少氣懶言、口乾舌燥、喉嚨痛、眼乾澀、耳鳴、皮膚敏感等症狀；因而可選用滋陰、潤肺、養胃、生津等食物滋潤，例如：銀耳、百合、杏仁、梨、淮山、蓮藕、白芝麻等，以潤肺生津、養陰清燥。

另外秋天對應臟腑肺，肺氣代表顏色為白色，進食白色食物有助護肺：

杏仁、百合、淮山、雪耳、沙參、玉竹、雪梨

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• 穴位按摩防鼻炎

踏入秋天，天氣乾燥，鼻敏感（過敏性鼻炎）容易發作，因此，日常可多按鼻子周遭穴位，增強氣血循環，紓緩不適症狀。鄧醫師為大家推介3個防鼻炎穴位：

▼印堂穴知多啲（按圖👇👇👇）：

▼迎香穴知多啲（按圖👇👇👇）：

▼上星穴知多啲（按圖👇👇👇）：

• 注意保暖

秋分天氣逐漸轉涼，是氣管敏感、腹瀉好發季節，因此，應「不打赤膊、不穿無袖」，尤其肚臍及氣管位置不要著涼。

鄧醫師提醒，辦公室或商場冷氣大，一熱一冷容易受涼，亦容易誘發鼻敏感及氣管敏感。建議可隨身帶備手帕，抹走頭頸部的汗；亦可帶備披肩或外套，保護肩頸。

• 多搽潤膚膏

秋燥容易引起皮膚敏感、濕疹及牛皮癬等問題。日常要注重皮膚保濕，可多搽潤膚膏，以免出現龜裂的情況，或令皮膚問題惡化。

秋燥容易引起皮膚敏感、濕疹及牛皮癬等問題，可多搽潤膚膏。（Unsplash／clarephotolover）

而多食滋陰潤燥的食物，例如沙參、玉竹、麥冬、石斛、雪梨、蜜糖等，有助紓緩和皮膚相關症狀。

• 保持情緒舒暢

從中醫角度來看，五志（即怒、喜、思、悲、恐）與五臟有著密切的聯繫。秋天對應肺，而肺在「五志」在於悲；秋分時節，氣溫下降，因此更容易出現情緒低落等的問題。建議可做運動，例如登山、慢跑、散步、瑜伽、太極等。

除了練習「動功」外，鄧醫師指，大家亦可配合「靜功」，例如靜觀，或冥想，有助保持心境平和。動靜結合，身心俱得到滋養。

• 秋分不宜過分進補

因為進補的食物都相較燥熱，秋天適宜使用較滋潤的食物，以免令患者變得太過熱氣，容易出現生暗瘡、舌痛、生痱滋、便秘、口乾、喉嚨痛等問題，引起反效果。

鄧醫師為大家推介了3款湯水食療：

▼花旗參麥冬茶（按圖👇👇👇）：

▼海底椰川貝百合湯（按圖👇👇👇）：

▼銀耳雪梨百合糖水（按圖👇👇👇）：

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