【體檢】30歲代謝變差易胖水腫　40歲注意血糖骨鬆50歲前要體檢？

每個年齡層都有要做好的健康功課，一起來看看每個年齡層要做好哪些功課吧！！！

▼對照年齡做好功課，讓你長壽保健康！（按圖了解👇👇👇）

20歲：健康生活方式從補鈣開始

90%骨質都在20幾歲時獲得，膳食纖維需食物多樣化，平均每天攝取12種以上（※每天補充至少1200毫克的鈣質1000IU的維他命D）

常見補鈣食物 : 牛奶、芝士、豆腐、黑芝麻、小魚乾

30歲：關心體重、注意睡眠

30歲後新陳代謝變差，易胖和水腫、睡眠品質變差，而肥胖者心臟病，患病率是正常體重者的2倍

應該如何做 : 運動、量血壓、注意體重、禁止高熱量飲食、不熬夜

40歲：定期體檢、注意血糖

建議40歲以上每三年篩檢血糖或糖化血色素1次

血壓測量值： 飯前空腹：70-100 mg/dL、80-130 mg/dL 飯後2小時：小於140 mg/dL、小於180 mg/dL 晚上睡前：小於120 mg/dL、110-150 mg/dL

如何預防高血醣：運動、量血壓、低GI飲食、吃葵花籽、拒吃甜食

+ 10 + 10 + 10

50歲：定期身體檢查、留意更年期症狀

定期身體健康檢查，女性留意更年期狀況

定期檢查大腸：大腸癌好發年齡大約在四五十歲，應定期照大腸鏡健檢

更年期狀況：骨質疏鬆、失眠、熱潮紅、尿失禁、停經

60歲：檢查骨頭密度，補充維他命B12

若記憶力大不如前，這可能與缺乏B12有關

補充鈣質及維他命Ｄ等食物；多曬太陽、做運動都能預防骨質疏鬆（藥物副作用、吸煙、家族病史會增加骨質疏鬆風險）

補充B12食品：肉類、保健食品、雞蛋、芝士、毛豆

如想抗衰化，大家可多吃以下食物（按圖）👇👇👇：

+ 3 + 3 + 3