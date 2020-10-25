【蜂蜜檸檬水】減肥除口臭4大好處　睡前應唔應該飲？要記住1件事

蜂蜜與檸檬都是天然的好食材，蜂蜜可對抗60多種細菌，常用於治療感冒和咳嗽。而檸檬富含維他命C，每一單位檸檬汁含有21％的維他命C，具抗氧化作用，可清除自由基。科學研究顯示，其有助於降低罹患心臟病（Heart disease），食道癌（Esophagus）和糖尿病（Diabetes）等慢性病風險，還可預防腎結石，加在一起飲用，可為身體帶來以下4種正面效益。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼蜂蜜檸檬水的4大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蜂蜜檸檬水可幫助減重

研究顯示，多補充水分可提升新陳代謝，並提升飽足感，幫助減肥。檸檬含有豐富的果膠纖維，可讓你長時間具有飽足感，因此飯前喝一杯蜂蜜檸檬水，會讓你減少攝取正餐的熱量。而蜂蜜可助身體保濕，其香味易使人喝下比喝白開水時更多的量，但若是減重者，要注意蜂蜜的熱量與糖分，量不宜過多。

2. 蜂蜜檸檬水可助感冒復原

由於蜂蜜具紓緩特性，而檸檬中大量的維他命C，有助於刺激產生白血球，提高身體免疫力去對抗感染，加快感冒復原速度。實驗證實，讓1歲以上的孩童食用蜂蜜，可抑制咳嗽和降低上呼吸道感染機會。一些研究表明，維他命C可以減少普通感冒的長度。一杯溫暖的蜂蜜檸檬水可以治療喉嚨痛，讓您在生病時感到愉快。

3. 蜂蜜檸檬水可消除口臭

檸檬的天然酸性結合蜂蜜和水，可清潔口腔並刺激分泌唾液，且能減少舌苔形成，同時殺死引起異味的細菌，達到消除口臭的效果。

4. 蜂蜜檸檬水可強健消化系統

一杯溫熱蜂蜜檸檬水除了可治療喉嚨痛，還有助於緩解如胃灼熱與腹脹等消化不良症狀。檸檬含有刺激膽汁分泌的成分，可幫助消化。此外，一些研究證實，生蜂蜜可能對腸道共生的細菌有益，有助於保持消化系統的健康和平衡。

然而，目前尚未有足夠研究證實蜂蜜檸檬水具有坊間認為可解毒身體、改善認知能力、促進大腦功能、融化脂肪或清除痤瘡等的作用。但您可以在任何時間享用蜂蜜檸檬水，甚至作為睡前之放鬆飲品。唯一要注意的是，因其含有檸檬，飲用後須漱口清潔口腔中和酸，預防其酸性侵蝕牙齒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：減重又助消化？蜂蜜檸檬水的4大好處】