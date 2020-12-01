人參雞湯｜冬天吃人參9大功效養血安神　吃人參雞定含人參片好？

近日氣溫驟降，不少人會吃人參雞湯進補兼暖身。有中醫指，冬天是服用人參和高麗參進補的好時機，兩者都具有補元氣、補脾益肺、生津養血等功效。至於平日常見的花旗參則用以清熱解毒，宜秋夏服用。 不過，人參和高麗參並非人人合用，究竟什麼人適合吃參進補，哪些人應避免長期服用，又有什麼食療推介？ 撰文：香港大學專業進修學院謝慶綿高級中醫師

冬天時不少人會吃人參雞湯補身。人參主治五臟功能，特別對安定精神狀態，祛除外邪侵襲有奇效，長期服用更可延年益壽。（資料圖片）

人參的功效

人參味甘、微苦、性微溫，秋冬季比較適合食用，歸脾、肺、心及腎經。漢代的《神農本草經》已記載了人參主治五臟功能，具安神、延年益壽等功效，是延年益壽的佳品。

▼人參有什麼特性和功效？是否所有人都適宜食用？（按圖 👇👇👇）

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人參補元氣、益脾肺

人參能大補元氣、復脈固脫（在虛脫情況下，使脈博跳動恢復正常規律及增強，因此有人以人參作保命藥）、補脾益肺、生津養血、安神益智、目光敏銳、頭腦靈活、延年益壽等功效；有助改善身體虛脫，四肢冰冷，食欲不振，喘促咳嗽，口渴煩熱 （易口乾口渴及煩燥悶熱），氣血不足、瘦弱多病等症狀。

保健每日含人參片

人參是植物的乾燥根和根莖，一般秋季採挖，經洗淨、曬乾或烘乾後便可入藥；野生人參是在原始森林及野生狀態下自然生長幾十年，目前已納入為國家一級保護品種《中國珍稀瀕危植物》，十分稀有。

市面上買到的多是人工栽培的「園參」，規格不同，約售$300一兩（37.8克），但藥效不及野生人參。

人參經炮製為中藥飲片後，外表呈圓形或類圓形薄片，表皮灰黃色，質較硬。一般用量為3~9克（1片約1克），優質藥材宜分煎，最後才混合其他湯藥一齊服用。如果一天食約5克，大概隔兩天後可以再服，視乎體質而定。此外，如需要長期保健，可考慮每日含生人參片，此服法以每日不可多於2克為佳。

如需要長期保健，可考慮每日含生人參片，此服法以每日不可多於2克為佳。(VCG)

人參不宜高血壓人士

人參「大補」，但並非所有人都合用。如肝火偏盛的高血壓人士，這些人大多體質偏熱，若伴頭暈頭痛，面紅耳熱，心情煩燥等症狀，便不適合長期或大量服用人參。

偏熱體質：暗瘡較紅、較腫及多膿，多生在鼻頭、額頭及背部

偏寒體質：暗瘡顏色較暗沉，偏瘀紅色、紫瘀色及少膿，多生於下巴及兩邊面頰

▼同場加映：人體除了有寒底、熱底，其實可分為9種體質（按圖 👇👇👇）

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人參選購貼士

選購人參時，一般可以通過橫切面觀察其質地，以質地堅實、切片厚為佳。優質的人參一般不會輕易地被掰或掐折斷，如果容易折斷的，說明質地比較鬆散，在地下生長的年份比較短，不宜選購。

食療推介：

▼清蒸人參雞：益氣、養心、安神（按圖 👇👇👇）

高麗參更利補益氣血？

除了人參外，另一秋冬天常用的參類高麗參，其實是「園參」經蒸製後的乾燥根和根莖。

▼高麗參有什麼特性和功效？是否所有人都適宜食用？（按圖 👇👇👇）

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高麗參的功效

高麗參與人參作用近似，但高麗參藥性相對較溫和，藥效更強，利於補益氣血，更適合需要溫補、體質虛寒的人士，如有氣少懶言、手腳冰冷、大便溏泄軟或水樣、面色青白等症狀，服用高麗參比人參為佳。

如果一天服用高麗參約5克，大概隔三、四天後可以再服，視乎體質而定。高血壓及體質偏熱的人士，如有頭暈頭痛，面紅耳熱，心情煩燥等症狀，則不適合長期或大量服用高麗參。

天字參為最高等級的高麗參，其外型呈長柱狀，外表呈紅棕色，較為肥大及具有光澤，手感比較重。（撰文者提供）

高麗參分三級

高麗參經炮製為中藥飲片後，外表呈類圓形或橢圓形，表皮紅棕色，半透明，切面平坦。高麗參一般分為三個等級，分別為天、地、良。天字參為最高等級的高麗參，價錢比較昂貴，但相對優質。其外型呈長柱狀，外表呈紅棕色，較為肥大及具有光澤，手感比較重，不易折斷，斷面呈角質，購買時可多加留意。食用時口感微苦，苦後甘甜，香味特異。

食療推介：

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人參忌與什麼同吃？

根據中藥配伍禁忌，人參、高麗參均不宜與黎蘆、五靈脂同用。此外，大家於服用前必需先咨詢註冊中醫師，按個人體質的差異和需要，選擇合適的品種。

此外，雖然黨參、太子參、花旗參也是參類之一，但它們沒有如人參大補元氣的功效，比較偏於日常保健，不能取代人參和高麗參。

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