【進補】便秘口臭流鼻血不宜進補？補身3大原則陳皮健脾少吃花膠

冬天進補，可以暖身禦寒及防燥，有云「三九補一冬，來年無病痛」，冬天是補身的最佳時機。不過，補身不能胡亂進食補品，冬天進補有什麼原則？過分進補會有什麼影響？ 撰文：註冊中醫師李顯揚

香港人素來有秋冬進補養生的概念，希望藉著進食溫補的食物，達致禦寒及強健體魄的作用。但大家有沒有想過什麼是正確進補？進補是否就一定好？

冬天食錯補品可能會出現「熱氣」等不適！（資料圖片）

中醫理論來說，進補只是為達致陰陽平衡的其中方法。不知從何時開始，人們會有喜補惡瀉的概念，有「大黃救人無功，人參殺人無過」之說。 其實從中醫角度看，身體保持著氣血流通，內無積熱才是健康的重點。

人人都需要進補？

如果身體能維持正常的生理狀態，包括進食、睡眠、大小便正常， 且沒有異常症狀便是健康的狀態，因此，一般人士不需刻意進補。

需進補人士：體質虛弱

進補是適用於身體出現一系列虛弱症狀的人士，所以在藥物及食物使用上， 大多補品為溫補及滋膩性質。

▼如何知道自己的體質是否虛弱？（按圖 👇👇👇）

不宜進補人士：實熱人士

由於多數補品是溫補及滋膩性質，一般人，尤其實熱人士不宜過分進補。

▼實熱人士有什麼徵狀？（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

進補不適當會容易造成脾胃運化障礙，從而生成內熱，令患者誤以為虛不受補的假象，出現上火的症狀，例如喉嚨痛、流鼻血、牙肉腫痛，嚴重則出現皮膚出疹、搔癢，甚至出血。

冬天寒氣當令，一不小心就很容易著涼，令寒邪入體。（Roxane Clediere/unsplash）

進補原則

不過，如果大家欲在冬天進補，也可跟隨一些進補原則，按個人體質補身。

進補原則一：少吃難消化的食物

秋冬進食補品是為了收藏更多營養及能量， 留待春天生機蓬勃時提供基本的能量。若進食難以消化的補品，不但不能提供營養，更會增加脾胃負擔，得不償失，特別是脾胃易積滯、便秘人士。

▼難以消化和黏滯的食物：（按圖 👇👇👇）

進補原則二：進食有助脾胃運化食物

一般人士不需刻意進補，冬天可多吃暖身食物，重點是要顧及脾胃的狀態，進食容易消化及有助脾胃運化的食物。

生薑紅棗茶是有助脾胃運化食物的好選擇，以生薑溫中健脾，紅棗健脾補血， 兩者共用之下便能增強脾胃功能，生產氣血，飲用後能保暖提神， 好好過冬。

▼建議茶療：生薑紅棗茶（按圖 👇👇👇）

其他容易消化的食物也可進食，以消食和幫助消化的食物為主，例如陳皮、山楂、淮山、茨實。

▼建議茶療：陳皮紅豆沙 （按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

▼建議茶療：陳皮水（按圖 👇👇👇）

進補原則三：補腎

除此之外，冬季進補以補腎為主，可多吃暖腎食物，例如栗子、堅果類；由於五味對應五臟，而「鹹入腎」，亦可適宜地進食五味中較為鹹的食物，不過謹記按體質進食，如高血壓、腎病人士不宜多吃鹹。

▼同場加映：黑色食物助補腎（按圖 👇👇👇）

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晚上睡前用溫水浸腳也是補身方法之一。（zezorzan/unsplash）

溫水浸腳都可補身！

飲食可以進補外， 還有不同的方法可以進補。大家可在晚上臨睡前，用溫水浸腳10至15分鐘，一方面可紓緩因寒冷導致下肢的不適，另一方面浸腳可刺激足底的湧泉穴，從而有滋腎水的效果，提升血液循環、改善睡眠質素。

除此，可以使用薑艾等藥物來進行艾灸，艾灸是一種以燃燒艾條或艾絨來達致溫通經絡，散寒止痛的療法。在冬季時，艾灸中脘，足三里，腎俞等穴位，有助加強脾腎功能，有助改善因脾腎不足所導致手腳冰冷、關節疼痛、消化不利等情況。

最後，進補有其機理及合理性，按照個人體質、身體狀態不同， 所選擇的進補方法亦有所不同。所以，切勿道聽途說後在冬天進補大量滋補食物，以免得不償失！

註冊中醫師李顯揚（撰稿人授權提供）

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