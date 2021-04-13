春天養生｜補腎養肝薏米淮山5大聖品　養顔枸杞降血糖增性能力？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-13 11:05

關於春季飲食的調養，所謂「食藥同源」，春天要少酸多甘，而且要補充一點腎氣，因為在肝陽萌動的時候，需要以腎水作為滋養。所謂「滋水涵木」，水為腎，木為肝，適當的補腎陰，可以調節涵養腎陰，保養肝陰，使肝陽不致於過於亢盛。

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1. 枸杞

有一味很理想的藥又是食品，就是枸杞。枸杞被日本人稱之為養生的仙藥。枸杞性平味甘，無毒，入肝腎經，有顯著的滋腎益精、養肝明目、健筋骨的作用，稱為可以補真陰、真陽的抗衰老妙品。

中醫古代文獻當中，有很多有關枸杞的記載，講「補精氣，助不足，令人長壽，久服兼精神不老」的記載。凡是因為肝腎不足，所造成腰膝痠軟，兩腿無力、耳鳴耳聾、頭暈目眩、視物昏花、口乾、老年糖尿病、陽痿的人，都可以經常服用。

據現代科學研究，枸杞有輕度抗動脈硬化、降低血糖的作用，而且還有可以抑制脂肪在肝細胞內沉積，防止脂肪肝的作用；還有一種成分可以降低血壓。

據北京最新的研究，枸杞還有一定的壯陽作用，老年人在服用一種特製的枸杞合劑的時候，性功能有所改善的比例達到35％。古時候有句諺語，「離家千里勿食枸杞」，說明枸杞確實是有特殊的壯陽作用，而且能夠防止衰老，增加免疫系統的協調性。

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2. 薏仁

薏米又稱薏仁，薏米也是春季飲食的聖品。薏米是一種亦藥亦米，食藥兩用的中藥，其味甘淡，性味涼，入脾肺腎經，具有健脾、補胃、清熱、利濕的四大功效。薏米可以熬粥，也可以入中藥，是難得的抗癌藥物、美容食品。

據研究，薏仁還有可殺傷癌細胞，阻止其生長的成份；北京已故的名醫易偉忠教授說過，薏仁可以治療尋常疣，而且可以美容。

3. 山藥

春天還可多食山藥。山藥又稱為淮山藥，山藥性平，味甘，歸肺脾腎經，故有健脾益肺和補腎之功用。據《本草經》上說，久服能輕身駐顏。因為山藥是性平力緩，又可入菜，當為補養的食療。

中國古代醫籍大量實踐證實，長期食用山藥，有增進食慾，改善人體的消化系統的吸收功能，增強體質，延年益壽。

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4. 茯苓

茯苓，在北京大家都知道茯苓糕，乾隆皇帝和慈禧太后經常用茯苓來養生，因為茯苓是《本草經》特別講到可以養生益壽的中藥。

茯苓以雲南所產的質量最佳，又稱為雲苓，是正宗地道藥材，其味甘淡，甘可助脾胃，所以是春季食療聖品。

茯苓性平歸心脾肺經，很多養生學家，就把它製成茯苓糕、茯苓餅、茯苓酒；老人服用耳聰目明，腰腿有力，身輕體健，益壽延年。

5. 胡桃肉

是胡桃肉又稱核桃仁，是古老的一味食藥兩用的食品。《神農本草經》記載，胡桃肉食之能令人肥健，性溫，味甘，入腎肺經，又補腎固精，溫肺定咳之功。

養生家有一個食胡桃法，開始是每天服一顆，然後每5天加服1顆，至20顆止，周而復始。因為一開始食多會滋膩，不舒服。

長服胡桃肉，能令人皮膚細膩光滑，鬚髮黑澤，血脈通潤。胡桃肉適合肺腎虧虛或肝腎不足的人，還有對抗老年失智症的作用，因為胡桃的外形非常像人的大腦。

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本文摘自：《太極黃金分割四季十二時辰養生法》吳奇著

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