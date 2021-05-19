養生早餐｜中醫4推介南瓜粟米粥護脾胃　幾點食最吸收生果要點揀?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

早餐是一天中的第一餐，是一天動力的來源。在中醫的角度而言，吃對早餐有保護脾胃的功效。究竟早餐吃什麼最好？幾點吃最有利營養吸收？中醫對腿蛋治、牛奶麥皮等平日常見早餐又有什麼進食貼士？ 撰文：健福堂診所註冊中醫師王蘭華

吃早餐能保護脾胃功能，調理人體陽氣。正如《脾胃論》：「內傷脾胃，百病由生」，說明傷了脾胃，百病蜂起，例如脾胃一虛，肺氣不足，長久下去，會影響腎氣亦不足。中醫學認為脾胃是後天之本，而早餐是每日的第一餐，對於脾胃而言，更是至為重要的一餐。

▼早餐知多啲（按圖👇👇👇）

早餐幾點食最吸收？

早上7點至9點（辰時）是胃經運行的時間，此時進食是脾胃最佳的吸收時間。一般來說，早餐七八分飽即可，太飽易加重脾胃負擔，早餐長期飽食太過，會使脾胃運化過度而虛弱。

養生早餐最重要調補脾氣，益胃養氣，以下提供4款養生早餐餐單。

▼簡易養生早餐（按圖👇👇👇）

+ 19 + 19 + 19

南瓜粟米粥：調補脾胃，用於脾胃偏虛人士，如平時飲食偏少，易累乏力，面色偏黃，或容易氣喘，大便爛

南瓜粟米粥有調補脾胃之效，好沒時間煲粥可直接蒸熟或烚熟南瓜半碗及粟米1條。（資料圖片）

五穀粥：美容養顏，用於氣血虛女士，如面色偏黃或蒼白，手腳怕冷，易頭暈困倦

芝麻糊：潤腸通便，用於便秘人士

淮山麵：養陰補脾腎，適合任何人士

此外，雞蛋及平性水果亦適合在早餐食用。雞蛋含有豐富蛋白質，蛋黃亦有補血之用，能增強免疫力，白烚或煎煮均可，只有雞蛋過敏人士不宜。平性的生果，如蘋果、牛油果等不溫不涼，任何人均適合，能補充人體所需的維他命。

牛奶麥皮易生痰不宜

港人生活忙碌，平日多在外吃早餐，如牛奶麥皮、腿蛋三文治、飯糰等，如果長期食用對健康有什麼好處或影響？

▼常見早餐點評（按圖👇👇👇）

1.牛奶麥皮：

養胃健脾，加上牛奶含鈣，適合老人及小孩食用，一星期可食3-4次。不過，牛奶易生痰，不適合易腹瀉、易有痰、易疲倦等痰濕人士。

2. 腿蛋三文治：

易飽充飢，但火腿屬加工添加食品，長期食用不利脾胃，易胃脹人士應少吃。一星期最多吃2-3次。

3. 炒滑蛋加牛油多士：

營養豐富，過多食用則屬肥膩，一星期最多食2-3次，三高人士更應節制最好一星期1次

炒滑蛋加牛油多士營養豐富，過多食用則屬肥膩，一星期最多食2-3次。（資料圖片）

4. 火腿通粉：

通粉益脾胃促消化，但含澱粉較高，易升高血糖，糖尿病應少食。一星期最多食1-2次

5. 即食飯糰：

較難消化，易滯脾胃，易腹瀉人士少吃。一星期最多食1-2次。

最忌吃生冷寒涼

早餐最忌吃生冷（如蟹、蠔）、寒涼（如凍飲）、肥膩（如午餐肉、炸魚塊）、辛辣等食物，這幾類食物易刺激腸胃，加重脾胃負擔，早餐盡量吃熱食才可保護胃氣。

健福堂診所註冊中醫師王蘭華（撰文者提供）

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