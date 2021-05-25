糖尿病｜消暑西瓜升糖指數高　保存不當細菌感染或可致命

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-25 12:23

步入炎炎夏日，甘甜多汁的西瓜是最廣受市民歡迎的消暑佳品之一。西瓜的營養豐富，適量食用對人體都有益處，但在食用及保存上亦有禁忌，大家宜多加注意。

西瓜的五大健康功效

西瓜含有不同的營養元素如：鉀、β胡蘿蔔素、茄紅素及瓜胺酸等，對於人體有益，適量食用可達以下功效：

１. 養顏美肌、抗皺一流

紅肉西瓜中含有的茄紅素，可以堵截人體因接觸紫外線而產生的「自由基」，減慢彈性蛋白的流失，避免皺紋的出現，延緩肌膚老化。它亦能夠減少色素沉澱，從而保持肌膚白皙。

２. 抗癌

茄紅素、β胡蘿蔔素都具有很強的抗氧化功能，除了有助增強人體的免疫系統功能，還可防止自由基引致的身體組織病變，抑制癌細胞的生長，達到抗癌的作用。

３. 預防心血管疾病

鉀質，可幫助人體降低血壓，減少患上高血壓和中風風險。此外，瓜胺酸進入人體後，會轉變成為有利心臟健康的「精胺酸」，同時提升「一氧化氮」含量。「一氧化氮」有令血管擴張、血壓降低，降低膽固醇濃度及預防血栓形成等功效，對預防心血管疾病有很大作用。

４. 減肥消腫、緩解痠痛

西瓜中九成以上都是水分，而且脂肪含量極低，可營造飽腹感，令人減少食量，有助減肥。鉀，則具有利尿作用，更可促進水分代謝，達到消腫的效果。有研究顯示，而瓜胺酸有助促進身體肌肉的生長，減少身體廢物「乳酸」的堆積，緩解痠痛。但吃西瓜要有節制，如果吃過量，會攝取多餘的糖分、熱量，難以達至瘦身。

５. 提升男士性能力

瓜胺酸，可以使血管放鬆，對生殖器有刺激的作用，有助男性的勃起功能。而茄紅素則有利提高男性的精子活躍性，增加受孕機率。

（圖片：shutterstock）

西瓜皮、籽竟然是寶藏！

將西瓜的綠色外皮削下，曬乾泡茶，可清熱去心火。而白色內皮部分有美容護膚的作用，可將它切成薄片，敷於暗瘡位置，有助祛痘淡印。

別輕視小小的西瓜籽，它含有豐富的不飽和脂肪酸，有預防動脈硬化、降血壓的功效，減低患上心血管疾病的機會。

（圖片：freepik）

保存不當 容易滋生細菌

不少市民買整個西瓜回家，大多時都不會一次性吃完。剩下的部分，會用保鮮紙包好，放進雪櫃冰涷。這個方法竟然大錯特錯！

據報道，早前內地一名五十多歲的劉姓婦人，將吃剩的半個西瓜，雪藏兩日後再吃。隨即出現發燒、全身乏力的症狀，送院檢查後，發現患者是嚴重細菌感染，細菌由腸道滲入血液，可誘發休克、甚至有生命危險。

未切開的西瓜，於室溫可保存十日或以上。而切開的，應放在保鮮盒內，再放入雪櫃，亦避免存放多過於24個小時。因為西瓜果肉有水分及糖分，一旦接觸環境，就會滋生細菌。而保鮮紙透氣性低，使用後會妨礙西瓜降溫，令細菌繁殖得更快。

（圖片：pinterest）

西瓜四大食用禁忌 糖尿病人士不宜進食

雖說西瓜有益，但有些食用禁忌就不可不知，尤其以下四類人士更加要謹慎進食，切勿過量。

１. 糖尿病患者

西瓜含有大約百分之五的糖分，食用過量後可能會導致血糖大幅度增高。嚴重的還可能出現急性併發症。

２. 腎功能不全者

腎功能不全的人士，身體排水的功能較差，所以經常會出現水腫的問題。這類病人如果吃過量西瓜，會攝取過多的水分。當多餘的水分未能及時排出，會滯留在人體內，增加血容量。不但會加重水腫，並且容易引發急性心臟衰竭。

３. 口腔潰瘍人士

中醫認為，口腔潰瘍者陰虛內熱。西瓜利尿，口腔潰瘍者若進食過量，會使人體內正常的水分被過度排出，加重陰虛、內熱體質，不利傷口愈合。

（圖片：thehealthsite）

４. 產婦

產婦的體質較為虛弱，西瓜寒涼，多吃易損脾胃。

一片清涼多汁的西瓜，的確可以幫助解暑。但它始終屬於「生冷」、「寒涼」的食物，任何人食用過量都會傷脾胃，甚至可引致腹脹、腹瀉的問題。在此提醒大家，吃西瓜也要節制。