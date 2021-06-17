蘑菇營養｜抗三高去水腫5好處　配三色椒功效加倍每日宜吃多少？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

三高（高血壓、高血糖、高血脂）可引致中風、心臟病、腎衰竭等疾病，日常多做運動、控制飲食有助預防三高。營養師指蘑菇蘊含豐富營養，也有助抗三高、去水腫、增強免疫力等好處，但有什麼人不宜食用？有什麼食用貼士？ 撰文：營養師、加拿大麥基爾大學人體營養學碩士劉兆鳳（Michelle Lau）

根據衞生署資料，全港大約每兩個人就有一個有「三高」（即高血壓、高血脂、高血糖）！就以近期接種過新冠疫苗一段時間後不幸死亡（經評估和疫苗無直接關係）的個案而言，大部分本身都有三高，所以三高對我們的威脅其實並不比新冠肺炎低。

經陽光照射過的蘑菇含豐富維他命D。（Thanh Soledas/Unsplash）

蘑菇有助抗三高

想降三高，除了吃藥、戒口和做運動，多吃天然食材也有幫助，例如蘑菇。其實，超級食物蘑菇各方面的營養含量非常適合三高人士。

▼蘑菇的好處：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

什麼人不宜吃蘑菇？

多吃菇類對身體有益，每天可吃3安士蘑菇（約5-7個）。雖然一般來說蘑菇多吃有益，並沒有特定進食上限，但若吃完有飽脹感或發覺吃多了會肚瀉，則建議可略為減少進食份量。

而有兩類人不宜吃蘑菇，包括：

1. 對菇類過敏，如食用菇類後會出現皮膚紅疹的人士

2. 腸胃蠕動不佳、消化性潰瘍者都不宜大量食用膳食纖維食物包括蘑菇，有可能會引致腸道不適

雖然不建議上述人士吃蘑菇，但可以一些與蘑菇有相近營養的食物代替，例如豆腐和鷹嘴豆等。

蘑菇配三色椒進食，有助加強蘑菇抗氧化的功效。（資料圖片）

蘑菇配三色椒增強功效

此外，如想盡量吸收蘑菇的好處，清洗、烹調、配搭方法也有一定講究，才能最好地保存它的營養，甚至加強功效。

▼加強蘑菇營養的貼士：（按圖👇👇👇）

蘑菇一般可分為白蘑菇、啡蘑菇及大啡菇三種，挑選時可留意以下要點：

1. 有機認證

在香港，大多數的有機認證機構是參考一些國際權威的認證標準，例如歐盟有機認證（ECOCERT ），就是歐洲最具代表性及權威的有機農業認證機構。

2. 顏色

優質的白蘑菇不會「白到發光」，白到發光的蘑菇有可能是經過漂白。

3. 表面

若蘑菇表面有不屬於原色的黑色或啡色點，即代表可能已被細菌污染，不應購買或食用。

4. 氣味

應選擇菇味純正，沒有發酸、發臭、發霉味的蘑菇。

營養師、加拿大麥基爾大學人體營養學碩士劉兆鳳（Michelle Lau）（撰稿人授權提供）

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