腳底按摩|足底反映健康 特定穴位助疏通經絡、排毒、舒緩肌肉繃緊

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-28 19:23

香港人生活壓力大，常處於精神緊張狀態，令肌肉繃緊；加上平日缺乏運動、日常工作的姿勢錯誤等因素，不少人長期受腰酸背痛的困擾。打工仔長時間坐在電腦前用滑鼠、家庭主婦做家務的重複性動作如扭毛巾、洗碗等，都是周身骨痛的罪魁禍首。即使有定期運動，亦有機會因施力錯誤造成肌肉勞損。以為拉一拉筋，鬆一鬆肩就有用？事實上，這些日積月累的深層問題，須依靠專業按摩才能處理。

按摩的即時功效是紓緩表面痛症，而進行數次後則能使肌肉張力恢復平衡。足怡莊養生館的按摩師以專業手勢，令得以放鬆的不止是繃緊的肌肉，還有精神，使身心靈健康都得以提升。長期按摩的好處更多不勝數，例如有助促進血液循環、排出體內積聚的毒素等。

家務的重複性動作是引致周身骨痛的罪魁禍首，按摩有助緩解這些日積月累的勞損。（圖片：thebetteraging）

按摩刺激穴位 有助疏通經絡

經絡從頭至腳，貫通人體。人體最長的一條經絡—「膀胱經」便從頭部開始，經過背部，再向下延伸至足部；它與人體排毒袪濕功能有直接關連，一旦堵塞，體內的痰濕和毒素無法排出，便容易導致各種病痛。 所謂「通則不痛」，按摩有助使經絡暢通，經絡暢通則可減少血瘀痠痛。

經絡行經之處則不同穴位，分佈在人體各個部位。刺激特定穴位有助行氣活血，當中有數個「萬用穴位」更是男女老幼都適用，例如按摩「風池穴」可緩解頭痛、頭暈、眼睛疲勞及肩頸痠痛，更可治感冒；「合谷穴」有醒腦提神作用，並有效緩解暈車症狀；還有足底的「湧泉穴」，除了能消除疲勞、水腫，還可改善運動後的肌肉痠痛，更有效提升腎臟機能。

按摩「風池穴」可緩解頭痛、頭暈、眼睛疲勞及肩頸痠痛，更可治感冒。（圖片：epochtimes）

按摩「合谷穴」有醒腦提神作用，並有效緩解暈車症狀。（圖片：epochtimes）

按摩位於足底的「湧泉穴」，除了能消除疲勞、水腫，還可改善運動後的肌肉痠痛，更有效提升腎臟機能。（圖片：epochtimes）

腳掌被稱為「第二個心臟」？足底按摩有助發現隱藏毛病

足怡莊的多項按摩療程當中，以「足底按摩」最受顧客歡迎。腳掌被稱為身體的「第二個心臟」，而《黃帝內經》更指「足血盈則身心健」，可見足部對於養生保健的重要性。

腳底分為多個「反射區」，當中的穴位直接對應身體的器官內臟，按壓時若感到酸痛，除了本身反應較敏感外，或可能表示身體該處的器臟有毛病。有些人在腳底按摩時會痛得呱呱大叫，正是因為觸碰到反射區而引發的反應，是身體響起的警號。因此定期進行足底按摩，有助及時發現身體隱藏的毛病。



➤足怡莊理健中醫｜＜45分鐘足底按摩＞$198。

（圖片：iStock）

腳底分了多個「反射區」，當中的穴位直接對應身體的內臟，按壓時若感酸痛，表示身體該處的器官或出現毛病。（圖片：health.udn）

除了「足底按摩」，足怡莊的「中式穴位推拿」以推、按、揉、捏、點、拍等形式，疏通全身各處經絡；亦設有專治頭、肩及頸的療程。「香薰按摩」使用自家品牌的法國香薰油，通過專業按摩使香薰油滲入皮膚，有助紓緩疲勞、改善失眠問題，且具美容修身的功效。「淋巴引流排毒」療程有助提升新陳代謝，助身體排出多餘水份、脂肪和毒素，除可瘦身外，更能從內至外淨化身體。

足怡莊「中式穴位推拿」（相片由客戶提供）

➤足怡莊理健中醫｜＜45分鐘中式穴位按摩＞$238。

足怡莊「香薰按摩推油」（相片由客戶提供）

➤足怡莊理健中醫｜＜45分鐘穴位熱推祛濕治療＞$388。

足怡莊「淋巴引流排毒」（相片由客戶提供）

➤足怡莊理健中醫｜＜50分鐘磁叉排毒按摩＞$338。

傳統三伏天灸 治療哮喘、鼻敏感有奇效

中醫學的理念講究「治未病」，而天灸療法亦是其中一種方式。天灸最早出現在清代張璐的《張氏醫通》，主治哮喘、鼻敏感、慢性支氣管病、胃痛、脘脹、慢性結腸炎、畏寒、手足冰冷、痛經、氣血不足、頸肩腰腿關節疼痛、體虛、易於感冒者十分適合，對女性痛經、小兒消化不良及厭食等問題亦可改善。

其特別之處是需要配合特定日子進行，在全年最炎熱「三伏天」及最寒冷的「三九天」進行穴位敷貼。足怡莊理健中醫亦有提供相關療程，四次貼只要$420便可健康過夏天。

➤足怡莊理健中醫｜＜三伏天灸＞一次貼$180、三次貼$380、四次貼$420。

多項護理及中醫理療項目 亦可使用醫療券

足怡莊集保健、護理及醫療於一身。除按摩外，足怡莊提供其他保健及護理服務，例如香薰耳燭、修護腳甲皮，泰式草球及熱石護理等。此外，旗下各分店均有香港中醫藥委員會註冊的中醫師註診，並提供針灸、拔罐及刮痧等理療，顧客可一站式享用各類養生項目。

近年中醫養生大行其道，足怡莊則拚棄舊式中醫館的風格及運作模式，以更切合都市人的生活習性及喜好，提供各項專門的養生療程。四間分店除了裝修別緻外，更設有主題，例如歐陸風格等。

足怡莊的療程逐次收費，足怡莊其下理健中醫療集團亦是政府認可醫療劵服務提供者，因此長者可使用醫療券，以極優惠的價錢享用療程。趁疫情改善，是時候給自己和家人安排按摩療程，讓家中男女老少都獲得身心內外的享受。

按摩既可令身心得以放鬆，又能紓緩腰酸背痛。專業按摩服務更具針對性，可疏通經絡、刺激穴位，對保健有莫大益處。養生之道以堅持最為重要，只有持之以恆才能真正發揮按摩的功效。

足怡莊有註冊中醫師駐診，並提供針灸、拔罐及刮痧等理療，顧客可一站式進行享用養生項目。（圖片：sohu）

足怡莊養生館 地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓228、229 號店 電話：2818 6178

沙田Oro spa 地址：沙田石門京瑞廣場 1 期170、171 、165 號店 電話：2818 7288

大埔足怡莊 地址：大埔廣福道81號地下 電話：2803 2832

西貢Oro spa 地址：西貢宜春街地下66號6號店 電話：2886 1886

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（以上資訊由客戶提供）