減肥｜水果不能當正餐全都能吃？吃生果6原則這2個時間吃增肌控糖

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-28 10:02

減肥最忌諱甜食，而水果也含有糖分，﻿如果吃太多，熱量一樣會高，血糖也會飆升！究竟減肥能不能吃水果？營養師指出，若沒有執行特殊飲食﻿，減肥期間只要注意分量，任何水果都是可以吃的﻿。那麼該怎麼吃？以下營養師教你。

減肥只敢吃番石榴？﻿味覺甜度並非含糖量多寡

你是否減肥時，只敢吃番石榴？﻿台灣長照居家營養師ANGELA在Facebook說明，水果在味覺上的甜度，並非判斷含糖量多寡和熱量高低的標準。例如火龍果吃起來的甜度還好，但它還是有熱量；檸檬吃起來很酸，但還是有糖；不管甜的或不甜的水果﻿，只要適量吃、懂得掌握分量，每一種水果都可以吃，重點是「吃多少﻿」。

▼減肥時水果怎麼吃？6大原則告訴你﻿（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣營養師ANGELA傳授以下減肥吃水果的6個原則：

1. 每天水果不超過2-3份：1份為1個拳頭大或8分滿的碗。

2. 吃水果的時間﻿：如果不知道什麼時候可安排吃水果﻿，ANGELA提供2個時段：﻿第一是「運動後吃」，當肌力訓練、重訓後，此時需要碳水化合物的幫忙，讓肌肉恢復能量及幫助蛋白質吸收，所以運動後補充蛋白質同時搭配水果，也是不錯的選擇。第二個時間點是「餐後吃﻿」，如果沒有吃很飽很撐，水果可以放在一餐的最後，這樣做主要是幫助控制分量，不會一下子吃太多，同時也能讓這一餐的整體血糖波動更穩定。

3. 果汁果乾≠吃水果﻿：能吃水果，就別喝果汁、別吃果乾﻿，減肥時建議吃新鮮水果就好﻿。

4. 不要只單吃水果當正餐﻿。

5. 水果和蔬菜不能互換﻿。

6. 多種水果輪流吃，多樣化﻿會更好。

另外，ANGELA也提到，有些人可能即使吃再多蔬菜、喝再多水﻿，沒吃水果就會便秘，所以即使在體態控制時，還是要適度吃水果﻿，畢竟水果好處多﻿，能攝取到膳食纖維、微量營養素﻿，也能維持好皮膚﻿。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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