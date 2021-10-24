養生｜常焦慮緊繃點算好？專家分享4動作放鬆頸部消除背部僵直

現代人因疫情焦慮緊繃，鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》特別邀請穴道導引專家蔡璧名，分享穴道導引的技巧，並親身示範4動作，讓民眾也可以練習放鬆自己的頸部。



穴道導引與穴道按摩的差別是什麼？蔡璧名表示，許多人減肥時會選擇讓人推脂，其他如穴道針灸及穴道艾灸，也都是透過外力影響穴道，但穴道導引則是利用自身的力量讓身體活絡，因此睡前、上廁所、等車都可以做。

穴道導引基本功練習

蔡璧名示範，將注意力放在肚臍的神闕穴，想像肚臍就是水槽的洩水口，將神闕穴收到最緊，好像要碰到後面的脊椎，一直往內收，收到極致再放鬆。

穴道導引4招放鬆頸部 （按圖看清👇👇👇）

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1. 放鬆前頸肌肉

蔡璧名說，首先利用頭頸交接處的廉泉穴，將頭垂下，感覺廉泉穴用力貼住胸膛，接著緩緩將頭抬起，但廉泉穴仍緊貼胸口，上下兩股力量對抗，頭仍持續往上到極限，接著放鬆，頭垂落。

2. 強化後頸氣血

蔡璧名說，頭頸後方交接有風府穴，左右跨過一條筋，各有一個風池穴；將頭垂下，收緊風池及風府穴，想像有隻貓壓在上方不走，但又想把頭抬起，上下力量對抗，緩慢將頭抬起，直到頭往後抬到極致，再將頭放鬆垂下。

3. 紓緩頸部壓力

蔡璧名說，感受頭頸後方交接的風府穴，將風府穴用力，左右各轉動脖子6圈；接著完全放鬆再左右各轉6圈，先收緊才能徹底放鬆。

4. 放鬆督脈 消除背部僵直

將雙手握拳，手心相對，用脊椎出力，雙手往後甩，將身體180度轉，拳頭自然敲擊肩膀，再換另一邊，蔡璧名說，這樣的動作對整個臟腑是相當好的鍛鍊。

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