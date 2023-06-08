肥胖｜BMI超過30要求助專家！166公斤男靠手術成功3個月減重40kg

高血壓已經吃了好幾種藥都壓不下來，糖尿病連注射胰島素都控制得很不好，台灣1名男子胖到走沒幾步路就喘，連躺下睡覺都會睡眠窒息症，後來施行了達文西胃腸繞道手術，3個月減了40公斤，不用再打胰島素，降血壓藥用量減半！醫師提醒，雖然偶爾因為愛吃或懶得動，變胖是很常見的問題，但如果BMI大於30以上就要趕快求助專業減重，以免拖到BMI大於40以上，就必須靠手術減重才能幫忙了！



減肥是家常便飯？BMI超過30要尋求專家協助控制

很多人過個年、放長假等放鬆下來以後，常會抱怨胖了2公斤、胖了5公斤等等，有不少人都有減不下來或愈減愈肥的經驗，不過台灣基隆長庚醫院外科部部長黃挺碩提醒，變胖還是要盡量把體重控制下來，尤其如果BMI超過30以上，就要趕快求助營養師等專家幫助控制體重。

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BMI大於40 10年內自然減重率低於千分之1

他解釋，BMI30左右，只需要運動和飲食控制，很容易就能減下來，但據研究顯示，一旦胖到BMI大於40變成重度肥胖，因為膝關節的負荷變大，一般的運動減肥執行上有困難，10年內能自然減重的機率不到千分之1，這些患者就可以靠減重及代謝手術幫忙。

黃挺碩表示，肥胖不僅影響外形，還會導致血糖和血壓都飆高，他曾有患者體重高達166公斤，飽受糖尿病、高血壓和睡眠窒息症之苦，每天要注射胰島素、吃降血壓藥，睡覺要戴呼吸器才能正常呼吸、安穩入睡。

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166公斤男 達文西胃腸繞道手術成功減重40公斤

後來經由達文西胃腸繞道手術，他3個月成功減重40公斤，不必打胰島素、降血壓藥量減半、睡覺也不用戴呼吸器，走路不會喘、膝蓋也不會痛和吃力，可以重拾他最愛的爬山運動，也變得更健康。

減重手術1：胃袖狀切除手術

黃挺碩表示，目前的減重手術有2種，第1個是胃袖狀切除手術，也就是俗稱的縮胃手術。主要是把部分的胃切除，只留約100到150CC的胃容量，可讓減肥者的食量減少，飢餓激素分泌減少，容易有飽足感，達到減重目的。

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減重手術2：胃腸繞道手術

第2種是胃腸繞道手術，除了把胃縮小，還把部分小腸做繞道。患者除了食量變少外，也讓吸收營養的小腸從原來的6公尺減成4公尺，降低熱量吸收而成功減重。目前減重手術配合達文西機器手臂進行，不但傷口小，而且機器手臂在腹腔可以做複雜及更精細的動作，手術更安全。

黃挺碩提醒，肥胖會提高代謝性疾病機率，嚴重影響健康，提醒大家平常注意熱量不過度攝取、規律運動來控制體重。有病態性肥胖則要尋求專家協助，成功減重，重拾健康。

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