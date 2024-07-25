減肥｜壓力容易造成肥胖陷惡性循環！4招排解壓力困擾助減重

壓力一直是人類文明病的來源之一，醫師表示，學會發洩、尋求社交支援、提高可預期性、增強掌控感等都是對抗壓力的方法。有些人因壓力而陷入肥胖的惡性循環，但透過「控制」提高自我掌控感，不必嚴格減重也能變瘦，建議可以讓適度的壓力變成助力。



想像力是超能力 也是嚇自己的壓力來源

台灣義大減重中心主任陳建翰表示，人類因為太聰明，所以容易被自己的想像嚇到，無時無刻被壓力困擾。而想像力是人類獨有的超能力，讓人類得以跳脫單純追求個體生存的生活，創造「想像的共同體」，從家庭延伸到村落、種族、甚至國家。然而，也是因為這樣的想像力，讓人類擔心還沒到來的事物、害怕還未出現的危機。

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想像出來的壓力 靠4招排解

陳建翰說，想像力並不是壞事，當其他動物只能在火山爆發時到處逃，人類卻可以利用各種徵兆預先準備，甚至躲避天災。不過，當想像力用在不一樣的地方，擔心堵車、升遷、人際關係、收入等，這些想像出來的生存壓力，就會時刻環伺。有四個方法可以正面迎戰壓力，分別是：學會發洩、尋求社交支援、提高可預期性、以及增強掌控感。

壓力胖好難瘦？（按圖👇👇👇）

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壓力造成肥胖惡性循環

他指出，門診中有很多減重者，迎戰壓力的發洩方法是吃甜食、吃大餐，然後發現自己體重愈來愈不受控、壓力又更大。下定決心減肥，卻又設定很難達成的目標，例如3個月瘦20公斤。一旦達不到目標、失去掌控感、壓力又更大，尋求發洩的方法還是吃甜食或找朋友吃大餐，惡性循環下，變成被壓力壓垮的人，最後只好放棄減重。而就算放棄減重，也不會減少其他壓力來源，於是體重就持續增長。

正視壓力學會控制 做紀錄提高可控感

陳建翰說，壓力的確是變胖的主因之一，而正視這個人類天生的生理機轉，則是控制體重、遠離壓力胖的方法之一。他遇過住院醫師、準備考公職的上班族，甚至是在準備考試的高中生來減重，其實他們並不需要嚴格減重，而是要學會「控制」。藉由記錄，掌控自己在做什麼，增加對生活的「可控感」，並且專心在自己主要面對的壓力上，飲食和運動則是做到盡量少、但正確的改變。

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讓壓力成為減重助力 擺脫壓力胖困擾

陳建翰強調，不要以為這樣不會瘦，雖然要求不多，但有人真的因為這樣擺脫壓力的惡性循環，成功瘦身還考上公務員。在減重來說，壓力是一個問題，但只要正視這個問題，做好計劃，適時調整與發洩，並且在真的有狀況時，意識到需要幫忙、尋求協助，不要讓問題被無限放大，落入無止盡的惡性循環中，壓力自然會在減重時成為助力，而不是阻力。

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