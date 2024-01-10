外耳炎｜耳朵癢痛成因多小心細菌感染！嚴重恐損聽力3招防外耳炎

許多人都有過耳朵癢痛、耳朵流膿等不適症狀，但大部分認為這是小事，過幾天就沒事。



但台灣耳鼻喉專科醫師江躍辰提醒，耳朵癢痛的成因眾多，如外耳炎、中耳炎、中耳積水，或是感冒時淋巴腺腫脹，必須找出病因，對症下藥，如果太晚就診，可能造成聽損。

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耳朵遭細菌感染易引外耳炎 多好發於成年人

江躍辰指出，外耳主要作用為過濾外界的聲音，並放大特定音頻，主要包括，耳廓、外耳道，前者約2.5公分，較外側的皮膚組織分布皮脂腺、毛髮，而皮脂腺分泌物和脫落的外耳道表皮細胞混合後，就變成耳垢（耳屎）。

一般來說，多餘的耳垢會自然脫落，掉出耳道，不需清理耳朵。事實上，耳垢屬於弱酸性，可說是保護層，避免外來細菌入侵表皮。

外耳道發炎好發於成年人，反而較少發生於孩童，主因為外耳道受到細菌感染或真菌感染，引發濕疹、黴菌感染，或是其他皮膚疾病，有時外傷也會造成外耳受傷疼痛。

3大外耳炎預防措施（按圖看清👇👇👇）

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如何避免耳朵感染？ 3大外耳炎預防措施報你知

如果耳朵搔癢，該如何處置？江躍辰表示，在門診患者中，約有近一半自訴耳朵發癢、疼痛，民眾不要以為這是小事，而自行解決，以棉花棒掏挖，這可能挖出問題，應至耳喉鼻科門診就醫，由醫師找出原因，對症下藥。為了防止外耳炎發生，建議民眾平時應做到以下3種預防措施：

1. 不以棉花棒掏耳朵：經常清潔耳道，容易使外耳道皮膚脆弱敏感，也會將耳垢往更深處填塞。

2. 儘量少用耳道式耳機：如果必須使用，建議選擇大小適宜的耳機，定期清潔。每次使用，不要超過1小時。

3. 游泳時配戴矽質耳塞：由於游泳池內的水可能帶有致病菌，所以若能於游泳時配戴矽質耳塞，便能降低感染的風險，防止致病菌進入耳內。

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至於中耳炎、中耳積水，則以幼童為主，常因感冒、鼻涕倒流，引發中耳發炎，造成耳朵疼痛，江躍辰提醒，家長務必注意孩子身體狀況，如有異狀，務必儘速就醫，以免聽力受損，造成無法彌補的遺憾。

台灣嘉義大林慈濟醫院家庭醫學科主治醫師楊鈺雯表示，由於孩子語言能力不足，無法清楚描述那邊不舒服，如果哭鬧不休，又用手揉耳朵，且體溫偏高，就很可能罹患中耳炎，務必儘速陪同就醫。

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