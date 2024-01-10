外耳炎｜耳朵癢痛成因多小心細菌感染！嚴重恐損聽力3招防外耳炎

撰文：NOW健康
出版：更新：

許多人都有過耳朵癢痛、耳朵流膿等不適症狀，但大部分認為這是小事，過幾天就沒事。

但台灣耳鼻喉專科醫師江躍辰提醒，耳朵癢痛的成因眾多，如外耳炎、中耳炎、中耳積水，或是感冒時淋巴腺腫脹，必須找出病因，對症下藥，如果太晚就診，可能造成聽損。

相關文章：耳朵清潔｜耳朵痕癢因過度清潔？8原因導致耳朵癢兒童易患中耳炎👇👇👇

+14

耳朵遭細菌感染易引外耳炎　多好發於成年人

江躍辰指出，外耳主要作用為過濾外界的聲音，並放大特定音頻，主要包括，耳廓、外耳道，前者約2.5公分，較外側的皮膚組織分布皮脂腺、毛髮，而皮脂腺分泌物和脫落的外耳道表皮細胞混合後，就變成耳垢（耳屎）。

一般來說，多餘的耳垢會自然脫落，掉出耳道，不需清理耳朵。事實上，耳垢屬於弱酸性，可說是保護層，避免外來細菌入侵表皮。

外耳道發炎好發於成年人，反而較少發生於孩童，主因為外耳道受到細菌感染或真菌感染，引發濕疹、黴菌感染，或是其他皮膚疾病，有時外傷也會造成外耳受傷疼痛。

3大外耳炎預防措施（按圖看清👇👇👇）

+2

如何避免耳朵感染？ 3大外耳炎預防措施報你知

如果耳朵搔癢，該如何處置？江躍辰表示，在門診患者中，約有近一半自訴耳朵發癢、疼痛，民眾不要以為這是小事，而自行解決，以棉花棒掏挖，這可能挖出問題，應至耳喉鼻科門診就醫，由醫師找出原因，對症下藥。為了防止外耳炎發生，建議民眾平時應做到以下3種預防措施：

1. 不以棉花棒掏耳朵：經常清潔耳道，容易使外耳道皮膚脆弱敏感，也會將耳垢往更深處填塞。

2. 儘量少用耳道式耳機：如果必須使用，建議選擇大小適宜的耳機，定期清潔。每次使用，不要超過1小時。

3. 游泳時配戴矽質耳塞：由於游泳池內的水可能帶有致病菌，所以若能於游泳時配戴矽質耳塞，便能降低感染的風險，防止致病菌進入耳內。

相關文章：耳朵清潔｜耳屎多、耳朵流血怎麼辦？一文拆解耳朵流血6大原因👇👇👇

+3

至於中耳炎、中耳積水，則以幼童為主，常因感冒、鼻涕倒流，引發中耳發炎，造成耳朵疼痛，江躍辰提醒，家長務必注意孩子身體狀況，如有異狀，務必儘速就醫，以免聽力受損，造成無法彌補的遺憾。

台灣嘉義大林慈濟醫院家庭醫學科主治醫師楊鈺雯表示，由於孩子語言能力不足，無法清楚描述那邊不舒服，如果哭鬧不休，又用手揉耳朵，且體溫偏高，就很可能罹患中耳炎，務必儘速陪同就醫。

聽覺受損｜挖耳力道不當傷耳膜？急性中耳炎未及時治療耳膜會穿孔內耳性耳鳴成因複雜小心這些危險因子！5個階段不治療恐聽力受損耳鳴｜採耳不慎恐留耳鳴後遺症？耳膜破裂嚴重難癒合或需手術修補長者聽力｜老翁耳鳴耳悶3個月　聽力明顯下降　竟因耳藏超大耳垢中耳炎｜耳朵流膿痕癢恐患中耳炎　想避免傷口惡化術後要注意９點昆蟲入耳｜小昆蟲誤入耳朵點算好？醫生揭2招自救法、3大不當行為

延伸閱讀：

這癌全身17處器官都可能發生 賈伯斯因發生在胰臟病逝

【專題】面對男女頭號癌症殺手別怕！

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

疾病解碼
眼耳口鼻
健康飲食
健康生活
都市健康
NOW健康