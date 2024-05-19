零食陷阱｜糖果色彩繽紛含大量人工色素？長期食用恐致身體發炎

你是否想過，人工色素吃太多會對身體造成什麼影響？醫師指出，色彩繽紛的糖果很吸引人，但其中添加的人工色素，恐對腸道健康造成危害，甚至讓身體處於發炎狀態，並提醒家長們為孩子的甜食把關！



人工色素添加恐引發腸道菌叢失衡

台灣大腸直腸外科醫師陳威佑指出，有家長帶著小朋友來到診間，提到孩子在假期時一直鬧肚子，請家長列出小朋友吃的食物清單，發現吃了不少五顏六色、色彩繽紛的糖果。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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陳威佑說明，為了增加吸引力，現代糖果常添加人工色素，讓糖果看起來特別鮮豔；然而，攝取過多人工色素，可能會引起腸道菌叢失衡，進而導致腸道健康問題。愈來愈多醫學研究指出，人工色素可能對人體消化道造成重大影響。

人工色素破壞微絨毛結構 消化能力下降

陳威佑進一步引述，河南師範大學的研究發現，讓大鼠連續攝取「食用黃色4號（Tartrazine）」8周，會對胃、肝臟、腎臟和睪丸造成嚴重損害；如果連續使用2個月，還會讓腸道絨毛的高度與密度減少，進而造成消化力下降。

同一篇研究也觀察到，大鼠的細胞和組織出現脂質被氧化破壞的現象，這是因為保護身體的SOD、CAT和GSH-Px等抗氧化酶活性下降，導致細胞的抗氧化能力降低。

免疫系統過度反應 身體處於發炎狀態

陳威佑也說，長期食用人工色素，還會讓身體產生發炎現象。有研究觀察到人工色素會促使人體的發炎物質，如白介素和干擾素等激素增加，甚至可能進一步誘發大腸發炎、潰瘍性結腸炎等問題。

腸道菌影響5大系統（按圖看清👇👇👇）

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人工色素有「腸道破壞力」 家長注意孩童飲食安全

除了影響腸道系統本身，人工色素還被發現會破壞腸道菌叢。研究發現，使用人工色素黃色4號一段時間後，不僅好菌量下降，病原菌數量增加，被認為對人體有益的益生質，如短鏈脂肪酸（SCFA）也有大幅下降的趨勢。

陳威佑建議，雖然人工色素會讓食物變得鮮豔漂亮，但也可能造成腸胃不適。小朋友愛吃的糖果、糕點、香口膠或飲料，有許多都添加了人工色素，家長應仔細把關，鼓勵孩子多吃原型食物，少吃含有色素添加的食物，才能保護腸道健康。

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