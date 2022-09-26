減肥｜瘦身只能吃蔬果？5種減重必吃食物 零食選無調味堅果最佳
撰文：健康2.0
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有減肥經驗的人都聽過，減重要靠7分飲食、3分運動，但你認為的飲食控制，是否停留在多蔬果的印象？營養師要帶你打破刻板印象，告訴你減重期該吃什麼，有5大食物必須攝取。
減重不是只能吃蔬果！營養師教你飲食調理
台灣營養師彭逸珊在Facebook提到，適當的飲食控制和規律運動，才能達到控制體重的目的。但飲食控制並非只吃蔬菜水果，而是要讓原本失控的飲食回歸正常，自然而然的將體重減下來、不反彈。另外，心理上可以把「飲食控制」換成「飲食調理」，或許感受比較好一點。
5大減重期必吃食物（按圖看清👇👇👇）
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以下彭逸珊列出5大減重期必吃的食物，讓營養均衡，瘦身不卡關。
1. 優質蛋白質
幫助建構與修補組織，並提供飽足感。可多選擇豆類或低脂肉類，例如：無糖豆漿、豆腐、毛豆、雞胸肉、雞髀（去皮）、海鮮類等。
2. 蔬菜、水果
提供膳食纖維與植化素，增加飽足感、幫助腸道蠕動。例如：菇類、葉菜類、瓜類、海藻類皆可；水果部分建議選擇GI值較低者，例如：蘋果、番石榴、奇異果、車厘茄等。
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3. 好油脂
提供必需脂肪酸，幫助抗發炎與提供飽足感。例如：烹調用油選擇橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等，同時建議每日適量攝取無調味堅果（每日約塑膠湯匙1匙）。
4. 乳品類
蛋白質與鈣質的良好來源。可選擇低脂乳品類，例如：低脂鮮奶、芝士、無糖乳酪或乳酪飲品等。
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5. 未精緻澱粉
提供身體所需能量與保護肌肉消耗。建議選擇番薯、糙米飯、五穀飯、南瓜等未精緻穀類，同時增加膳食纖維與礦物質攝取量。
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